האיר את ניו אורלינס: מופע ענק ללמאר בסופרבול

ייתכן שאם תשאלו את זמר מה ההופעה הכי יוקרתית שהוא יכול לקבל, הוא יגיע שזה הסופרבול. קייטי פרי, ג’סטין טימברלייק, דה וויקנד, ריהאנה, קולדפליי, שאקירה, ג’ניפר לופס, ליידי גאגא, ברונו מארס, ביונסה, מדונה, פול מקארטני ומייקל ג’קסון הם רק חלק קטן ברשימה המכובדת, שקיבלה הלילה (בין ראשון לשני) שם חדש.

במהלך הפסקת המפגש בין קנזז סיטי צ’יפס לפילדלפיה איגלס, מי שהאיר לגמרי את סיזרס סופרדום שבניו אורלינס היה לא אחר מאשר קנדריק למאר. הראפר, שסגר שבוע פשוט מושלם אחרי שקטף לא פחות מ-5 פרסי גראמי באירוע הנחשק ביותר בעולם המוזיקה, סיפק מופע אדיר לעיני הקהל והוכיח למה הוא קיבל את הכבוד העצום.

השיר Not Like Us של קנדריק זכה כאמור ב-5 פרסי גראמי, על הקלטת השנה, שיר השנה, מופע הראפ הטוב ביותר, שיר הראפ הטוב ביותר והווידאו הטוב ביותר. מי שעוד הופיעה איתו על הבמה בהופעת אורח בסופרבול היא הזמרת סיזה. צפו בתמונות מהמופע האדיר:

קנדריק למאר בהופעה ענקית (רויטרס)

קנדריק למאר במופע מטורף (רויטרס)

קנדריק למאר בהופעה מדהימה (רויטרס)

אפילו סמואל ג'קסון השתתף (רויטרס)

גם סיזה עלתה לבמה (רויטרס)

קנדריק למאר מאיר את ניו אורלינס (רויטרס)