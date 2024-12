מה קרה לגוף של מארק וולברג אחרי 63 שעות צום?

אם יש שחקן הוליוודי מוכר שהגוף שלו ממש לא מעיד על הגיל שלו, כנראה שמדובר במארק וולברג. ביוני האחרון הוא סגר כבר 53 אביבים לחייו, ולצד העובדה שהוא אחד מהכוכבים הכי גדולים של סרטי האקשן האמריקאיים (מישהו אמר נטפליקס), הוא גם ידע לעשות לא מעט תפקידי קומיים דוגמת “גבר גבר” וסרטי “טד”.

אבל החיים של וולברג לא היו תמיד כאלו ורודים. מארק הוא הצעיר מבין 9 אחים מבוסטון, ובנעוריו הסתבך בקטטות ובפלילים, וכבר בגיל 13 החל להתמכר להירואין. בחלוף השנים הוא אף היה מעורב בפלילים אשר קשורים בגזענות, ואם לא היינו יודעים אחרת, היינו בטוחים שהוא מנסה לכתוב תוך כדי חייו הצעירים תסריט לסרט דרמה מצוין.

ואם כבר מדברים על עולם הבידור, וולברג כנראה מצא מזור לבעיותיו כאשר יצא לקריירה מוזיקלית תחת השם “מארקי מארק (אחיו היה חבר בלהקת New Kids On The Block9), כאשר שירו “Good Vibrations” אף כבש את ראשות המצעד האמריקני בשנת 1991, כאשר הוא היה רק בן 20.

“Good Vibrations” גם נתן לוולברג הצעיר הזדמנות להראות את גופו השרירי (הוא גם דגמן בנוסף לקריירת המשחק והשירה), ולאחר מספר שנים הוא מצא את עצמו כאמור כאחד מכוכבי האקשן הגדולים ביותר בהוליווד דוגמת : הג’וב האיטלקי, רובוטריקים, כוכב הקופים, אנצ’רטד, הגיבורים של בוסטון, והרשימה עוד ארוכה. בסרט “השתולים” הוא אף היה מועמד הן לאוסקר והן לגלובוס הזהב, מה שהראה שיש לו עוד מה להציע מאשר שרירים בלבד.

ואם כבר הזכרנו שרירים, וולברג ידוע באורח החיים הבריא שלו (יעידו על כך 31 מיליון העוקבים שלו באינטסגרם) אשר כולל מספר ארוחות עמוסות בחלבון, אמבטיית קרח ואימוני כוח, כל זאת עוד לפני ש-99 אחוז מאוכלוסיית העולם בכלל מתעוררת (מתעורר בארבע בבוקר).

זה גם המקום להתרשם מהתזונה של וולברג (אותה הוא פרסם לפני מספר חודים), שמתחילה כאמור מוקדם מאוד בבוקר: מיד כשהוא קם הוא צורך ויטמינים יחד עם כוס מים וטבליית אבץ, שותה אספרסו משולש, נכנס לאמבטיית קרח, ולאחר שהוא יוצא ממנה הוא צורך חומצות אמינו יחד עם קריאטין לפני אימון הבוקר שלו.

45 דקות לאחר האימון הוא אוכל שתי ביצים קשות, חביתה משלוש ביצים, מנת בשר, סלומון מעושן, מנת יוגורט עם פירות יער, ולאחר מכן שייק ירוק. ב-11:00 בבוקר הוא אוכל חזה עוף, ירך עוף, בטטה, ברוקולי, קערת פירות הכוללת בין היתר פטל ותותים, וכן חופן פיסטוקים וחופן שקדים. בארוחת הצהריים הוא שוב צורך מנת עוף, ומוסיף לכך גם מנת דג.

ארוחת הערב של וולברג, שהולך כאמור לישון מאוד מוקדם, כוללת מנת סטייק, דג לברק ומנת ירקות, וכך קיבלתם דוגמא לכך שניתן לצרוך בכל יום כ-3 גרם חלבון לכל ק”ג משקל גוף – כמומלץ למתאמנים שריריים וחטובים.

צום של 63 שעות

לפני מספר שבועות וולברג שיתף את העוקבים שלו באינסטגרם בצום אשר נמשך 63 שעות, בו הוא צריך מים בלבד. לפי מלל הטקסט הוא חשב כל הזמן על אוכל אבל הרגיש מלא באנרגיה, ולפי הווידאו, נראה שאין לו בעיה לעבור מהצום ישר לאימון רגליים מפרך.

בתחילת אותו צום הוא שקל 87 ק”ג, כאשר בסיומו הוא שקל 82 ק”ג בלבד. מדובר באובדן של 5 ק”ג בטווח של פחות משלושה יומיים, ולמרות שוולברג מציג למצלמה גוף חטוב במיוחד, לא ממש ניתן לדעת ממה מורכבים אותם 5 ק”ג (שומן, מים, שריר וכו').

נציין בנקודה זו כי שיטות של צום מבוקר כדיאטה לתקופה מסויימת, או כתזונה לדרך חיים, הינן כבר שכיחות מאוד, ואין בהן דבר מפתיע או חדשני, אך בדרך כלל מדובר בצום של כמה שעות בכל יום, או בצום שנמשך לאורך יום שלם אחת לשבוע או אחת למספר ימים. צום של 63 שעות ברציפות איננו דבר שכיח כלל וכלל, וספק רב אם ממומלץ לנהוג כך ללא בקרה של איש מקצוע כזה או אחר.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.