"On peut y être un peu plus quand même !"

Didier Deschamps a montré son mécontentement à la mi-temps du match entre l’équipe de France et Israël. A ses yeux, les Bleus auraient pu en faire plus lors des 45 premières minutes. (@SaberDesfa et @YassinNfaoui) pic.twitter.com/k5nJvTqLUq