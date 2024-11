אחרי הפרישה: אינייסטה הפך לבעלי הלסינגור

אנדרס אינייסטה וסוכנותו Never Say Never (NSN), הפכו לבעלי המניות העיקריים של הלסינגור, שנמצאת כרגע במקום השביעי בליגה השלישית בדנמרק, כך סיפר כוכב העבר הספרדי עצמו לשני כלי תקשורת במדינה הנורדית: "התחלנו לעבוד עם הלסינגור כי זהו מועדון מרגש ביותר עם מתקנים מצוינים, אנשים טובים רבים במועדון ומסביב לו, ופוטנציאל בעיר להפוך לחלק חשוב בכדורגל הדני".

"יש שאיפות גדולות במועדון ואנחנו חולקים אותן. כעת נעבוד קשה כדי שהניסיון שלנו בעולם הכדורגל יתאים להלסינגור. זה יהיה צעד אחר צעד. קודם כל, יש לנו חופשת חורף ארוכה לפנינו, אך אנחנו מוכנים לעבוד קשה, ולאחר מכן יגיע אביב מרגש", הוסיף אקס ברצלונה. החל מהשבוע הבא, הכדורגל הדני יופסק למשך מספר חודשים עקב מזג האוויר.

אינייסטה ישתף פעולה עם החברה השוויצרית ‘Stoneweg’ בניהול המועדון הדני. העסקה הייתה בעבודה במשך מספר חודשים, לפי דיווחי תקשורת בדנמרק. בספטמבר, אמר מנכ"ל הלסינגור, בו ביי הוגרד, לאתר הכדורגל Bold.dk שהמועדון מקווה לקבל השקעה מכוכב נבחרת ספרד וברצלונה לשעבר. חברת NSN כבר סיפקה ייעוץ ספורטיבי למועדון מאז האביב האחרון.

אנדרס אינייסטה (רויטרס)

כעת, NSN הופכת לבעלת השליטה במועדון, זמן קצר לאחר הכרזתו של אינייסטה על פרישה מהמגרשים. הלסינגור הוקמה ב-1 באוגוסט 2005, בעקבות מיזוג של חמישה מועדונים: הלסינגור IF, הלסינגור FC, פרם האללבק IF, וופנאגרד FK72 וסנקרסטן IF. הם התאחדו תחת השם Elite 3000 Fodbold וב-2012 שינו את שמם להלסינגור. ב-2020 הצליחו לעלות לליגה השנייה, אך בשנה שעברה ירדו בחזרה.

הלסינגור היא מועדון מאוד "ספרדי". המאמן הוא פפ אלומאר ממיורקה, שעבד במשך זמן רב כמאמן כושר ולאחר מכן כראש מתודולוגיה בבטיס, והוא נעזר בעוזרו הקטלוני מארק ולסקו. בסגל הקבוצה נמצאים השוער הבאסקי אנדר אירואריזגה והמגן מאליקנטה, רובן מולינה.