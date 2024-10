10 נקודות ו-7 אסיסטים לבן שרף בניצחון אולם

________

Duell in Orange - Das Ex-Team von Head Coach Ty Harrelson ist am Samstag, den 26.10. zu Gast in der ratiopharm arena. ️ Sei schnell und sichere dir jetzt HIER deine Tickets https://t.co/Uea0v044FG#uuulmer #weareone pic.twitter.com/NKdiw3zC3F