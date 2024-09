מוריניו ברח אחרי הפסד בדרבי של איסטנבול

מה ז’וזה מוריניו לא עבר בקריירה, הוא פילס את דרכו לפסגה צעד אחר צעד ומבלי להתחשבן, עשה תמיד מה שהוא מאמין בו הוא היה למעלה וחווה הצלחות אדירות, אך בשנים האחרונות זה מרגיש כי הוא בעיקר מנסה להמשיך לחיות את המקצוע ולהיות בעניינים בכל מחיר. לפעמים, זה עולה לו ביוקר, כמו בשבת האחרונה.

קבוצת של הפורטוגלי, פנרבחצ’ה, אירחה לדרבי הגדול של איסטנבול את גלאטסראיי. בתום משחק עם אווירה לוהטת, היו אלה האורחים שיצאו עם ידם על העליונה אחרי ניצחון 1:3 גדול. פנר ספגה הפסד ליגה ראשון במחזור השישי, ומוריניו לא בדיוק לקח ברוח ספורטיבית את הדברים.

המנג’ר לא נשאר דקה על המגרש אחרי שריקת הסיום והחליט לצאת מאצטדיון סוקרו סראקוגלו, תוך כדי שהוא מדלג על השתתפותו במסיבת העיתונאים שאמורה להתקיים כרגיל בתום המשחק. מי שחגגה על העניין היא גלאטסראיי, שלעגה למוריניו במגוון דרכים יצירתיות.

חשבון ה-X (טוויטר) הרשמי של הקבוצה המנצחת השתמש בכינוי הידוע של אקס צ’לסי וריאל מדריד – ‘המיוחד’ (The Special One), ובמקום הציג תמונה שלו בוכה על כריכת ספר ששמו ‘הבוכה’ (The Crying One). בציוץ אחר על אותו משקל, הציגו תמונה מוריניו ברקע של אוקאן בורוק, מאמן האריות, עם הכיתוב ‘המנצח’ (The Winner One).

ואם זה לא מספיק, ציוץ אחר צחק על הביטוי ‘היקום של מוריניו’, שאותו אוהדי פנרבחצ’ה ניסו לשגור כמעין סיסמה בעקבות פתיחת העונה הטובה של הקבוצה. עם מחיקה בקו ואיקס גדול על הכיתוב ‘Mourinho Universe’, נרשם מתחת במקום: ‘החוקים של אוקאן בורוק’.