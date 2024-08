"עובדים כדי לסגור את הסגל, עדיין לא סיימנו"

פתיחת עונת 2024/25 ממשיכה בלה ליגה, כאשר המחזור הראשון מתקרב לסיומו, כשמחר (שני) אתלטיקו מדריד תפתח את דרכה עם משחק חוץ קשה מול ויאריאל ועם הרכשים החדשים, הקולצ’ונרוס רוצים לאסוף שלוש נקודות ראשונות. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

מאמן הקולצו’נרוס, דייגו סימאונה, אמר לקראת המשחק: “עובדים טוב לגבי שילוב שלושת השחקנים שהגיעו, גם עזבו אותנו שמונה שחקנים. אנחנו עדיין צריכים לסיים את הסגל, לא סיימנו. השחקנים שהגיעו חשובים בהתקפה, רובין לה נורמאן בהגנה, חוליאן אלברס עם כל מה שהוא מייצג.

“אנחנו עובדים בהתלהבות, אנחנו יודעים את הקושי מחר מול ויאריאל, אנחנו צריכים לקחת את המשחק למקום שבו אנחנו מאמינים שאנחנו יכולים לפגוע בהם. מטרות? שואפים להתחרות משחק אחרי משחק כמו תמיד, לא הולכים להשתנות. לברצלונה יש קבוצה חשוב, ריאל צומחת עם כדורגלנים פנומנליים ואנחנו חושבים על עצמנו, גם בילבאו, סוסיאדד ו-ויאריאל. יש לנו עונה חשובה”.

חוליאן אלברס (אתלטיקו מדריד)

המאמן המשיך: “לא סיכמנו את הסגל, נתמקד במשחק מחר ונראה איך הקבוצה. ריאל היא הפייבוריטית. המציאות של המשחק זה מה לעשות כשאתה מנסה להחזיר את הכדור, אפשר להגן גבוה או נמוך. חוליאן אלברס? הגיע לא מזמן, עבר ארבעה אימונים, הוא מתאקלם.

“הוא שיחק לא מעט בתקופה האחרונות ולא הייתה לו חופשה כמו שצריך, אנחנו רואים אותו היטב, הוא הרוויח מקום חשוב ואני מקווה שה-DNA שלו קרובים למאפיינים שנוכל להרכיב קבוצה כדי שהמאפיינים שלו יוכלו לעזור לנו להיות טובים יותר”.

סימאונה המשיך לדבר גם על ההחתמות הנוספות: “סורלות’ היו לו מספרים יוצאי דופן, הוא צריך להיות ברחבה וזה מה שטוב לו. לה נורמאן ראינו ביורו ובסוסיאדד, תמיד חשבנו עליו בגלל המאפיינים שלו. ז’ואאו פליקס? הוא מסתדר טוב, הוא כדורגלן שנמצא בקבוצה והוא צריך להתחרות עם חברים אחרים לקבוצה”