אוואט, סקאלוני וסלבס: טירוף אמבפה במיורקה

עידן קיליאן אמבפה בריאל מדריד עומד להתחיל גם בליגה הספרדית. אחרי הבכורה המוצלחת בסופר קאפ, הכוכב ילבש לראשונה את המדים הלבנים גם בלה ליגה כשיפגוש את מיורקה הערב (ראשון, 22:30). משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

החבורה של קרלו אנצ’לוטי מסנוורת מרוב כוכבים, אבל המאמן האיטלקי יהיה צריך למצוא את האיזון על הדשא ובחדר ההלבשה בכדי לשמור על התואר, כאשר המשימה הראשונה שלו ושל חניכיו מתחילה הערב. לקראת המשחק יש”אמבפה-מאניה” במיורקה, שם צופים כמות שיא של צופים בכל הזמנים באצטדיון.

בין היתר צפויים להגיע להתמודדות מאמן נבחרת ארגנטינה ליונל סקאלוני, לו עבר בקבוצה, כמו גם דודו אוואט שעמד במשך שנים ארוכות בין הקורות של המועדון. יחד איתם יהיו גם הזמר רלס בי, המדליסט האולימפי מרקוס קופר, סלבריטאים, פוליטיקאים ועוד.

קיליאן אמבפה (רויטרס)

אמבפה רדף אחרי החלום לשחק בריאל מאז 2017 וסוף סוף הגשים את חלומו. הוא פתח את הקדנציה במדריד בצורה הכי טובה עם שער ותואר, אבל כדי להתקרב לאליל שלו כריסטיאנו רונאלדו הוא יצטרך לכבוש בקצב אדיר. CR7 עזב לאחר שכבש 450 שערים בתשע עונות, או במילים אחרות 50 גולים בעונה בממוצע.

הצרפתי לא נרתע כשנשאל לגבי מספר השערים שהוא יכול לכבוש: “אנחנו ריאל מדריד, אין לנו גבולות, אם זה 50, אז שיהיה 50”. הכוכב כבש הכי הרבה שערים בחמש הליגות הגדולות (24) והיה מעורב בהכי הרבה שערים (32) ב-2024 בכל המסגרות, ב-27 משחקים. בריאל כבש יש לו גול אחד, ונראה שעוד הרבה בדרך.

מנגד, בעונה החולפת, מיורקה התקשתה לשרוד, אבל לבסוף הצליחה לצאת ממאבקי התחתית וסיימה במקום ה-15, שבע נקודות מהקו האדום. עם תקוות חדשות ומאמן חדש בדמות יאגובה ארסאטה, הקבוצה מהאיים הבלאריים תנסה להפתיע עם הקהל הביתי מול הלבנים.