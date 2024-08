"ריאל מדריד דחתה 170 מיליון אירו עבור מיליטאו"

ריאל מדריד מלאה בכוכבים מהטופ של הכדורגל העולמי, והחיסרון אולי היחיד בכך הוא ששחקניה מחוזרים בכל העולם, וליתר דיוק בערב הסעודית, שם אין באמת הגבלה של כסף שאותו אפשר לשלם לשחקנים וגם עבורם.

אחרי הדיווחים על כך שוויניסיוס ג’וניור מחוזר במדינה שרוצה להפוך אותו לפנים של הליגה לקראת מונדיאל 2034 והציעה לו חוזה עתק בשווי מיליארד אירו לחמש שנים, בברזיל טוענים שהסעודים כעת במרדף אחרי כוכב נוסף של ריאל.

מדובר בבן ארצו של ויניסיוס, הבלם אדר מיליטאו. ב-’UOL’ נטען שהסעודים הציעו לבלאנקוס לא פחות מ-170 מיליון אירו עור הבלם, אבל אלופת אירופה מסרבת לנהל משא ומתן עבורו והוא יישאר במועדון.

ויניסיוס ג'וניור עם אדר מיליטאו (רויטרס)

עסקה אפשרית עבור מיליטאו תוארה כ”רחוקה מלהיות משהו קל”. שחקן ההגנה ששיחק בסופר קאפ האירופי קשור מאוד לריאל מדריד ויהיה קשה לראות תרחיש שבו יעזוב אותה. גם לקבוצה עצמה לא באמת נראה שיש עניין אמיתי למכור אותו.

כזכור, הבלאנקוס גם ככה סובלים מלא מעט חיסורים בחלק האחורי, ולפיכך התרחיש היחיד שבו יכולה להיות עסקה היא אם הבלם יסכים לעזוב ואם הסעודים יסכימו לשלם את סעיף השחרור שלו מאלופת אירופה, בגובה 500 מיליון אירו. נראה שדווקא התרחיש השני הוא הפשוט יותר מבין השניים.

