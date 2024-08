"שוקלים לתת לשחקנים חופשות במהלך העונה"

ריאל מדריד תפתח את העונה שלה בליגה הספרדית מול מיורקה מחר (ראשון, 22:30). אחרי הזכייה בסופר קאפ האירופי ועם הרכש הנוצץ קיליאן אמבפה, הלבנים רוצים לאסוף שלוש נקודות ראשונות בזירה המקומית. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

מאמן הבלאנקוס קרלו אנצ’לוטי אמר לקראת המשחק: “אנחנו רוצים להגן על התואר שהגיע לנו לזכות בו בעונה שעברה. מול אטאלנטה ראינו את רודריגו יורד אחורה ועושה הגנה בקישור. הייתה לו הופעה טובה מאוד, הוא עובד קשה ועוזר הרבה בצד שלו”.

האיטלקי הוסיף: “תפקידו של ג’וד בלינגהאם לא ישתנה העונה, העמדה שלו תהיה זהה לזו ששיחק בעונה הקודמת. ההרכב? אולי הוא יהיה זהה ואולי לא. לא אכפת לנו מה אנשים אומרים, השחקנים יודעים כמה זה קשה לנצח במשחקים, אי אפשר לחשוב יותר מדי רחוק, כשיגיע חודש מאי ננסה לזכות בתארים”.

ריאל מדריד מניפה את הגביע (רויטרס)

על הגעגוע לטוני קרוס אמר: “אנחנו תמיד מתגעגעים אליו, אי אפשר למצוא עוד שחקן כזה, נצטרך להסתגל”.

על האפשרות שיגיע בלם נוסף אמר: “אנחנו לא צריכים עוד בלם, דויד אלאבה יחלים בקרוב. הסגל שלנו שלם”.

על החיבור בין ויניסיוס, רודריגו, בלינגהאם ואמבפה אמר: “הם שיחקו יחד לראשונה, היה חיבור טוב. אני לא צריך ‘לנסות’ אותם יחד, הם שחקנים נפלאים”.

הרביעייה של ריאל (טוויטר)

על ההסתגלות של אמבפה אמר: “אנחנו מנסים לגרום לכל החדשים להסתגל ולהרגיש בבית ואמבה לא שונה. יש לו כישרון עצום, הוא הסתגל מהר והחל היטב את המסע שלו בריאל מדריד”.

על המנוחה של השחקנים אמר: “העונה הבאה תכלול מונדיאל בסיומה אז היא בוודאי תתחיל מוקדם יותר. שחקנים צריכים לנוח, אולי ננסה שתהיינה הפסקות במהלך העונה, אנחנו שוקלים לתת חופשות אישיות. איך השחקנים ינוחו? למשל אם ויניסיוס משחק פעמיים בברזיל, אז כשהוא חוזר למדריד הוא ינוח למשחק אחד, ככה נעשה את זה. בליגה כל משחק הוא תחרותי, אין משחקים קלים בספרד, ראיתם כמה הנבחרת הייתה טובה ביורו”.

האיטלקי חתם: “אני שמח מאוד, כשחזרתי ב-2021 אף אחד לא חשב שאהיה כאן שלוש שנים אחר כך עם כל כך הרבה תארים”.