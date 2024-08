"שילך להז****": רנדי אורטון נגד לברון ג'יימס

אפילו ללברון ג'יימס, אחד השחקנים הגדולים בתולדות הכדורסל, יש שונאים. הקריירה האדירה שלו, השיאים שלו, ואפילו הובלת נבחרת החלומות של ארצות הברית למדליית זהב במשחקים האולימפיים בפאריס, שם נבחר ל-MVP של הטורניר – כל אלו לא משתיקים את הקולות הביקורתיים כלפיו, כשחקן וכאדם.

זה גם מפתיע שחלק מהקולות הביקורתיים האלה נגדו מגיעים מספורטאים אחרים. אנשים מצליחים נוטים ליצור קנאה וה’מלך’ ג'יימס אינו חסין מפני זה. הצלחתו ועמדתו הפוליטית הפכו אותו למטרה לביקורת מאין ספור אנשים. לא משנה מה הוא אומר או עושה, תמיד יהיה מישהו שמוכן להתבטא נגדו.

העובדה שהוא מאתגר את מייקל ג'ורדן כשחקן הכדורסל הגדול בכל הזמנים רק מגבירה את רמת השנאה כלפיו, כאשר המתאבק המפורסם רנדי אורטון, אגדת WWE שמכונה “הצפע”, ירק עליו את כל הארס שלו בראיון כשנשאל מי לדעתו הוא ה-GOAT (Great of All Times) בכדורסל.

רנדי אורטון (רויטרס)

אורטון בן ה-44 (1.96 מטרים, משקל 115 ק”ג), נשאל על כך בשיחה עם אלוף ה-WWE קודי רודס בפודקאסט 'What Do You Wanna Talk About?', והחבר לעתיד בהיכל התהילה של ההיאבקות שזכה 14 פעמים באליפות העולם לא חשב פעמיים כשענה בקצרה, אך בכוח: "שלברון ילך להז****".

אף אחד לא יודע למה אורטון מרגיש כל כך הרבה איבה כלפי לברון, אבל הוא לא הראשון שמדבר כך על אלוף ה-NBA ארבע פעמים. במצב דומה, לוחם ה-UFC קולבי קובינגטון הוביל מסע הכפשות נגד לברון ג'יימס ב-2020, בשיאה של מגיפת הקורונה.

לאחר מכן, הוא אמר שה’מלך’ ג'יימס הוא "פחדן ללא עמוד שדרה", וכינה אותו "כלבה" בפני העולם. ארבע שנים לאחר מכן, הוא עדיין לא הביע חרטה על ההערות הללו. ולברון, אולי כדי להימנע ממתן חומר למבקריו, לא הגיב לאורטון כעת ולא הגיב לקובינגטון אז. אתם יודע, אין תשובה יותר חסרת כבוד מאשר לא להגיב בכלל.