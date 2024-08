"פליק לא שיקר, אי הכללתו של אולמו מוצדקת"

ברצלונה תפתח הערב (שבת) ב-22:30 את העונה החדשה בלה ליגה כשתתארח במסטאייה אצל ולנסיה. להאנזי פליק לא חסרות בעיות והסגל רחוק מלהיות מוכן כראוי, כשעל הספסל יחכה לו רק שחקן התקפה אחד, בזמן שהאחרים פצועים או שלא נרשמו עדיין על ידי המועדון.

משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

”בכורה במתח גבוה”, נכתב בתקשורת הקטלונית לגבי המשחק הקרוב. עוד הוסיפו שפבלו טורה שנרשם בסגל “משחק על עתידו במועדון”. מי שעוד נרשמו ברגע האחרון הם איניגו מרטינס, פאו ויקטור ומארק קסאדו, כאשר שחקן הרכש דני אולמו נותר מחוץ לסגל ולא יעמדו לרשות הגרמני, בזמן שרונלד אראוחו, פרנקי דה יונג, גאבי ואנסו פאטי פצועים ונותרו מחוץ לסגל, כמו גם פרמין לופס שעדיין לא חזר מהחופשה.

דני אולמו בהצגתו בברצלונה (רויטרס)

“חסרונו של דני אולמו מוצדק, פליק לא שיקר כשאמר שלא התאמן מספיק”, הגנו ב’מונדו דפורטיבו’ על מאמן בארסה, כאשר רבים סברו שאולמו דווקא כן התאמן מספיק והמאמן פשוט ניסה להגן על המועדון שלא הצליח לרשום אותו בזמן. מתברר כי הקשר אמנם התאמן, אך לא השלים אף אימון מלא עם הקבוצה החדשה שלו ולכן נותר בחוץ.

פדרי עשוי לקבל דקות מהספסל, בזמן שקלמן לנגלה רשום, אבל לא אמור לשחק מכיוון שהוא קרוב לעזיבה. מצב דומה יש לוויטור רוקה, החלוץ הברזילאי שמחכה לסיום העברתו, כשהוא אפילו לא נרשם.

הרכב משוער: מארק אנדרה טר שטגן, ז’ול קונדה, אריק גרסיה, פאו קוברסי, אלכס בלדה, אנדראס כריסטנסן, מארק קסאדו, אילקאי גונדואן, לאמין ימאל, רפאיניה ורוברט לבנדובסקי.