האתגר: אליפות 2 ברצף לריאל לראשונה מ-2008

הליגה הספרדית כבר יצאה לדרך, אך רק מחר (ראשון) ב-22:30 תיכנס האלופה ריאל מדריד לסבב המשחקים כשתפגוש את מיורקה במחזור הפתיחה. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

בספרד סימנו את האתגר הגדול הראשון עבור הרכש הנוצץ קיליאן אמבפה – אליפות שנייה ברציפות, הישג אשר לא קרה עבור ריאל מדריד מאז שנת 2008.

בתקופה הזו לבלאנקוס לא היה קל בליגה, כשהם זכו רק בחמישה תארים מ-12 אפשריים. לצורך השוואה, בליגת האלופות היותר מסובכת בגלל שיטת הנוק-אאוט ריאל זכתה בשישה גביעים בתקופה הזו.

כבר מהרגע הראשון יש מקיליאן אמבפה המון ציפיות, והמחשבה על הגעת כריסטיאנו רונאלדו עוברת בראש מבחינת גדולת המעבר. אם ישלים את ההישג, יוכל הצרפתי לסמן ‘וי’ כבר בעונתו הראשונה על הישג אותו הפורטוגלי לא השיג.