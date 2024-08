תואר כל 3 חודשים: המאזן הנפלא של ריאל מדריד

זכייתה של ריאל מדריד בסופר קאפ האירופי ביום רביעי האחרון קבעה תואר העשירי לבלאנקוס בשנתיים וחצי האחרונות. הנתון הוא חסר תקדים ובעצם סוגר שלושים חודשים אדירים של הלבנים, בהם הניפו גביע בכל 94 ימים. מול מיורקה הערב (ראשון, 22:30), יתחיל מסע לעבר תואר נוסף. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

נקודת הפתיחה החלה בעצם ב-16 בינואר 2022, אז באצטדיון המלך פאהד בריאד, אלופת אירופה גברה על בילבאו בגמר הסופר קאפ הספרדי, אליו הגיעה אחרי שניצחה את ברצלונה בחצי הגמר.

התואר הזה היווה את הספתח להשגת שלושה תארים במשך שלוש עונות רצופות לראשונה בתולדותיה של ריאל מדריד. בעונת 2021/22 נוספו אליפות ספרד והזכייה ה-14 בליגת האלופות. ב-2022/23, הבלאנקוס זכו בסופר קאפ האירופי ובגביע העולם למועדונים, בנוסף לגביע המלך. ובשנה האחרונה, שוב הסופר קאפ הספרדי, זכייה בלה ליגה ובצ’מפיונס בגמר מול דורטמונד בוומבלי.

בלינגהאם, ויניסיוס ואמבפה (ריאל מדריד)

וריאל כמו ריאל, אף פעם לא תסתפק במה שיש. המועדון האגדי עוד יכול להשיג שישה תארים נוספים רק העונה. הראשון מביניהם צפוי להיות הגביע הבין-יבשתי, עוד פורמט כדורגל מבית היוצר של פיפ”א, שעושה קאמבק ובו הלבנים ישחקו ישירות בגמר.

בהמשך, הקבוצה ממדריד יכולה לזכות בסופר קאפ הספרדי, תרצה להגן על התואר שלה כאלופת ספרד בלה ליגה וכאלופת אירופה בליגת האלופות המחודשת, תנסה להגיע עד הסוף בגביע המלך וכמובן תשתף גם בגרסה העדכנית והרחבה של גביע העולם למועדונים.