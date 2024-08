"ריאל ואמבפה זה משהו שנועד להיות, יש הקלה"

כל כך הרבה זמן חיכו בריאל מדריד לקיליאן אמבפה. מי שקושר למועדון עוד ב-2017, אז כשחקן מונאקו, חתם הקיץ אחרי סאגה ארוכה ומעייפת ומתחיל עידן חדש אצל אלופת אירופה והכדורגל הספרדי בכלל, עם מפגש הערב (ראשון, 22:30) מול מיורקה. משחקי הליגה הספרדית משודרים בערוץ ONE למנויי HOT, סלקום TV, פרטנר TV ו-FreeTv. ערוץ ONE אינו משודר למנויי YES, STING TV המוזמנים להתקשר ל-2080* על מנת לקבל פרטים.

מי שעוד חיכו לא פחות לצרפתי, הם כמובן אנשי התקשורת הספרדית. כבר כשבע שנים שהם עוסקים בשמועות, דיווחים וספקולציות שונות, עד שלבסוף הוטלה הפצצה והכוכב חתם רשמית במועדון מהבירה.

בראיון ל-ONE, מנואל דה חואן, כתב ריאל מדריד ב-’אס’ הספרדי, מספר כיצד נתפסת בתקשורת המקומית ההגעה של אמבפה לליגה הספרדית, עד כמה חיכו שם להודעה הרשמית, ומה צפויות להיות ההשלכות, הן המקצועיות והן הכלכליות על לה ליגה.

מנואל, כיצד התקבלה ההודעה הרשמית על החתמתו של מבאפה בתקשורת הספרדית? כמה זמן חיכית לזה?

“כל כך הרבה זמן חיכו לזה בספרד. הניסיון הראשון של ריאל מדריד להחתים את אמבפה היה ב-2017, כשעוד היה במונאקו. כבר הייתה הסכמה לתשלום מעל 200 מיליון, זה לא קרה כי השחקן לא היה בטוח שיקבל את כל הדקות שהוא רצה, כריסטיאנו רונאלדו, קארים בנזמה וגארת’ בייל היו אז בשיאם, וגם מדריד לא רצתה להשוות את השכר שנתנה לו פ.ס.ז'. (12 מיליון אחרי מסים; ההצעה של מדריד הייתה 7).

קיליאן אמבפה במונאקו. כבר אז ריאל רצתה אותו (רויטרס)

“באותו היום התחילה ההמתנה הזו לאמבפה במדריד, והרגיש שהיא נגמרה ב-2022, כשהוא כבר הגיע לסיום על הגעתו, אחרי שריאל עשתה כמה הצעות ב-2021 להחתים אותו, בסכום של 200 מיליון. ב-2022, כל האנשים בריאל חשבו שהחתימה בוצעה, כשאפילו קרלו אנצ'לוטי ספר אותו בזמן תכנון העונה הבאה. זה בסוף לא קרה אז, השחקן שינה את דעתו, אבל בשליש האחרון של העונה שעברה כולם במדריד התחילו לדבר באותה צורה שהם דיברו ב-2022, ראו בכך עסקה גמורה, אפילו יותר מאשר בשנה החולפת”.

“זו הסיבה שההודעה לא זעזעה אף אחד, זה היה משהו שכבר ידוע במשך כמה שבועות לפני שקרה. אמבפה ומדריד ביחד היה משהו שנועד להיות, אולי אחרי כל הזמן הזה התחושה הייתה הקלה. אחרי הכל, זה הקיץ הראשון מזה שנים רבות שאנחנו לא מדברים על אמבפה כאופציה בשוק, זה התחיל להיות מעצבן”.

האם בתקופה הזו, ואחרי שבחר להמשיך בפריז סן ז'רמן בקיץ שעבר, הייתה כבר הרגשה שהוא לא יגיע?

“אחרי הקיץ של 2022, הייתה תחושה של כעס בקרב האוהדים, אבל לא משהו חזק מדי, אולי בגלל ששבוע אחרי שהודיע ​​שהוא הולך להישאר בפ.ס.ז', מדריד זכתה בליגת האלופות בפאריס מול ליברפול. באופן אישי, תמיד חשבתי שהוא יבוא מתישהו, אבל זה נכון שבאותה תקופה הספקות היו חזקים מתמיד, אבל ההודעה מהמועדון תמיד השאירה את הדלת פתוחה. בארוחת חג המולד האחרונה בברנבאו, הנשיא פלורנטינו וחברים הנהלה נוספים של מדריד עשו מאמצים לשדר לעיתונות כי, אני מצטט, ‘יש רכבות שעוברות רק בזמן בחיים’. באותו יום הייתי בטוח שכבר מתקיים משא ומתן ושמדריד רצתה להדליף שהעמדה שלהם בכלל לא הייתה זו שהייתה ב-2022”.

קיליאן אמבפה (האתר הרשמי של ריאל מדריד)

זו כנראה ההחתמה הגדולה ביותר של ריאל מאז כריסטיאנו רונאלדו ב-2009, איך זה מרגיש היום בהשוואה לתקופה ההיא? האם ההייפ גדול יותר?

“לא הייתי אומר שההייפ גדול יותר, אפילו לא באותה רמה. באותה תקופה, מדריד לא העפילה לרבע גמר האלופות במשך חמש שנים והקבוצה הייתה חסרה בכישרון, לא היו דמויות ברמה עולמית מלבד איקר קסיאס, סרחיו ראמוס לא היה אז בשיא שלו, למעשה, באותה תקופה הוא שיחק כמגן ימני. כריסטיאנו הגיע למדריד שראתה את ברצלונה זוכה בטרבל בעונת 2008-09 ומשפילה את ריאל בקלאסיקו בברנבאו, 2-6. מבאפה הוא מתנה לקבוצה שכבר זכתה בשניים משלושת ליגת האלופות האחרונים, הוא מבורך, אבל אין הרגשה שהוא נחוץ מאוד. במקרה של כריסטיאנו, הוא היה נחוץ מאוד”.

מה תהיה ההשפעה של הגעתו של אמבפה על הצד הפיננסי של הליגה הספרדית?

“עבור מדריד, הגעתו של אמבפה היא טובה בצד הפיננסי, כמובן; במהלך סיבוב המשחקים האחרון בארה”ב, רוב החולצות החדשות שניתן לראות היו עם אמבפה והמספר 9 מאחור. אבל לא הייתי אומר שזה הולך להיות שונה כל כך כמו הגעתו של בלינגהאם בקיץ שעבר, למשל. עבור הליגה הספרדית, זה משהו ענק, מאז עזיבתם של כריסטיאנו ומסי, התחושה הייתה שהליגה לא יכולה לעניין את השחקנים הטובים ביותר, כולם בחרו בפרמיירליג. כמו כן, הם צריכים לנהל משא ומתן על מכירת זכויות הטלוויזיה, המשא ומתן הזה מתחיל בעונה הבאה (החוזה הנוכחי ימשך עד סוף 2025-26). אמבפה יעזור לליגה למכור אותן במחיר גבוה יותר, אבל מה שבאמת יהיה מושלם עבורה הוא אם ברצלונה תחתים שחקן מוביל כדי שיהפוך ליריב של אמבפה, כמו כריסטיאנו ומסי. ארלינג הולאנד הוא האופציה הטובה ביותר, אבל כלכלית ברצלונה כרגע לא יכולה לעשות החתמה כזו”.

כריסטיאנו רונאלדו בריאל מדריד (רויטרס)

האם יש חשש שהליגה תהפוך פחות תחרותית?

“ריאל מדריד זכתה בשתי האליפויות האחרונות והיא הפייבוריטית לעונה הקרובה. אולי יש תחושה שמדריד תעשה את זה בצורה קלה, אבל ברצלונה מחתימה גם שחקנים טובים, כמו דני אולמו, ועד עכשיו לא הייתי אומר שזה הולך להיות טיול בפארק. כמו כן, מדריד החתימה את אמבפה, אבל איבדה את טוני קרוס, הם יצטרכו ללמוד לשחק בצורה אחרת בלי הגרמני וזה יכול לקבל קצת זמן”.

איך נתפס פלורנטינו פרס בתקשורת הספרדית לאחר החתימה? האם זה מבסס את מעמדו כנשיא הטוב ביותר בהיסטוריה של ריאל מדריד והכדורגל הספרדי בכל הקשור לניהול מדיניות רכש?

“התדמית של פלורנטינו כרגע היא הטובה ביותר שלו אי פעם. הוא החתים את החלוץ הטוב בעולם בלי לשלם דמי העברה, הצד הפיננסי של המועדון עובד בצורה מושלמת, הוא שיפץ את האצטדיון וזה כבר מגדיל את הרווחים מאוד, העונה הקודמת הייתה מלאה בכל משחק והקיץ היו הרבה הופעות, כמו טיילור סוויפט, או קרול ג’י, ובתוך כל זה, הקבוצה זכתה בשש מתוך 11 ליגות האלופות האחרונות. הוא גם שיפר הרבה דברים שפגעו בו בשנותיו הראשונות (2000-2005), כיום הוא סובלני יותר מול מאמנים, ולא מתערב בעבודה היום יומית של הקבוצה. הוא איש עסקים מצליח ועכשיו במדריד הוא עושה בדיוק את זה; לנהל עסק בצורה הטובה ביותר”.

מה הציפייה מאמבפה בריאל? לאן עוד הוא יכול לקחת מועדון שהשיג הכל?

“אין צורך שמבאפה יציל את מדריד מכלום, אז הציפיות מתונות. הוא נכנס כעת לקבוצה שכבר עובדת וצריך להסתגל למערכת ולחבריו החדשים. מדריד זכתה באליפות האחרונה וגם בליגה ללא שחקן של 40 שערים בשנה. המטרה הראשונה שלו היא להחזיר את כוח ההרתעה של ההתקפה של ריאל מדריד. בעונה שעברה, מדריד בנתה את ההצלחה שלה מהגנה, עכשיו יש להם קלף ג'וקר בהתקפה”.

בזמן שריאל החתימה את אמבפה, אנחנו רואים שברצלונה עדיין מתקשה להחתים שחקנים תחת המגבלות הכלכליות של הלה ליגה והבעיות הכספיות של המועדון, האם הגעתו של אמבפה תגדיל את הפער בין המועדונים? איך המהלך הזה מתקבל בקטלוניה?

“לברצלונה יש בעיות משלה, והן ענקיות. הגעתו של אמבפה יכולה להגדיל בצורה מושלמת את הפער, ואני די בטוח שבקטלוניה חושבים על זה כאפשרות. צ'אבי היה חומה שאפשרה ללאפורטה להתנקות מהעונה הכושלת של ברצלונה בעונה שעברה, זה לא היה טוב. אבל עכשיו עם האנזי פליק, אנשים הולכים להסתכל יותר על לאפורטה. וכמובן, אם מדריד תזכה שוב, זה ישפיע בצורה קשה יותר על בארסה. כל מה שקורה בעיר אחת משפיע על האחרת, וגם לכיוון השני”.