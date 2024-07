"ניפץ קסדה על רוכב": טענות קשות כלפי מאמן

חשיפה: בעקבות טענות לקללות, ניפוץ קסדה על ראשו של רוכב אופניים והתנהגות פוגענית שאינה מקובלת לכאורה – מאמן נבחרת אופני המסלול, סטיב מקיואן, בדרך לסיים את תפקידו. הפרשה נחשפה לאחר שאיגוד האופניים העמיד לדין את רוכבי האופניים אורי בש ועמית קינן, שהגישו תלונה על התנהלות שאינה ראויה מצידו של המאמן הסקוטי, וכעת נערך בירור מקיף בנושא.

תחילה, עמית קינן ואורי בש, בני 20 ורוכבים ביחד בנבחרת כבני זוג, הושעו מנבחרת ישראל ונקראו לוועדת משמעת בעקבות התנהגות שאינה ראויה לכאורה במהלך תחרות באיטליה. שניהם הושעו ב-30 ביוני, כלומר לפני כשבוע ימים, ואף זומנו לוועדת משמעת, כך שספק אם הם יתחרו באליפות אירופה עד גיל 23 שתתקיים השבוע.

בכתב האישום שהוגש נגד הרוכבים נטען בין היתר כי הם “עברו מספר עבירות משמעת והתנהגות בלתי הולמת אשר פגעה בהכנות הנבחרת לאליפות אירופה. בשדה התעופה הטיסה לתחרות נדחתה מ-18:30 ל-20:45. כל ספורטאי הנבחרת נשארו בשדה, מלבד אורי שהודיעה למנהלת הנבחרת שהיא הולכת הביתה, ובעקבות זאת ביצעה צ׳ק אין נפרד ועצמאי. עם הגעת הנבחרת למילאן, התברר שמזוודת האופניים של אורי לא הגיעה. לאור זאת הוחלט שחלק מהרוכבים ייצאו למלון בשאטל וחלק ימתינו עם אורי לצורך מילוי דו״ח אובדן בשדה התעופה, בזמן זה נתקלו בחבורת אנשים שאחד מהם צעק ‘Free Palestine׳”.

אורי בש-דובינסקי (איגוד האופניים בישראל)

בהמשך, במהלך התחרות, נטען כי ״מנהלת הנבחרת עדכנה את הרוכבים על כך שהמשטרה המקומית תוכל ללוות אותם רק כקבוצה אחת והיא אינה יכולה לפצל את הליווי (בתום אחד מימי התחרות, א.מ). למרות זאת, עמית פנה למאמן וביקש לצאת מוקדם. אחד הרוכבים הודיע למנהלת הנבחרת שאורי ועמית עוזבים עצמאית את הוולודרום. כתוצאה מכך, נאלצו המאמן והמנהלת לנטוש את התחרות ויצאו במהרה לחפש אחר אורי ועמית, מצאו אותם בחניון מנסים לשכנע שוטרים ללוות אותם. נקבעה שיחת בירור, אליה הם לא הופיעו. לאור האמור, הוחלט על השעייתם”.

בנוסף נטען בכתב האישום של עו״ד אורי כהנא, שהגיש אותו מטעם איגוד האופניים, כי השניים הציגו במהלך שהותם באיטליה “התנהלות שאינה מתאימה לקוד האתי שמצופה מספורטאי נבחרת ישראל, אשר נדרשים להוות מודל ומופת ערכי של משמעת ספורטיבית ובגרות”. בנוסף, נטען כי הם לכאורה פעלו נגד מנהלת הנבחרת, לא חזרו לארץ כשהתבקשו לכך והתנהגו באופן בלתי ראוי לכאורה.

בעקבות זאת, עו״ד דליה בושינסקי פנתה לאיגוד האופניים וחשפה את מה שקורה מאחורי הקלעים בענף. עו”ד בושינסקי הגיבה כך לאיגוד האופניים: “הנאשמים כופרים באישומים. הנאשמים סבורים כי מי שצריך לעמוד לדין, בכל הכבוד, הוא מאמן הנבחרת. על האיגוד לבצע בדק בית רציני, שכן הוא יודע היטב כי הוא מעסיק מאמן בלתי ראוי בלשון המעטה אשר עשה ואמר דברים איומים, ופגע בצורה חמורה בכל אחד מהנאשמים בצורה חמורה באופן מתמשך”.

עו"ד דליה בושינסקי (מערכת ONE)

עו״ד בושינסקי כתבה במכתב תלונה: “אורי בש דובינסקי, אלופת ישראל והרוכבת הישראלית הראשונה שזכתה במדליה באליפות אירופה, הושעתה מהנבחרת עד להודעה חדשה. ההשעיה בוצעה כלאחר יד, על ידי נורית וורוחוב, מנהלת הנבחרת והממונה על המוגנות בנבחרת, בהודעת סמס ובהתעלמות מרקע ארוך, מתמשך, רווי התנהלות איומה, של המאמן מקיואן כלפי ספורטאיה. התנהלותו לא ראויה, בלשון המעטה, שהובילה את האיגוד לקיים במרץ 2024 הליך בירור. האיגוד הודה, גם אם בלשון רפה, כי המאמן ביצע ‘הפרות מוגנות בנבחרת המסלול’ ואישר כי מקיואן התנצל בפני חלק מחברי הנבחרת”.

לדבריה של עו”ד דליה בושינסקי, לאחר הבירור “למרשתנו אמר ‘ככל שנפגעת, אני מתנצל’ והתחייב שלא לצעוק עליה. אלא שלצערנו, חרף הבירור, חלפו פחות משבועיים ומקיואן חזר לסורו ואימץ שוב דפוס התנהגות פוגעני. מקיואן צרח, כדרכו בקודש, על מרשתנו, עד כדי כך שהרוק מפיו ניתז לפניה של מרשתנו. הסיבה הייתה פניית מרשתנו למאבטחים בבקשה שילוו אותה למלון. מרשתנו העירה למקיואן שהוא צורח עליה, ובתגובה הנ”ל חדל מלצרוח, הסתובב והלך, קרא לוורחוב”.

אורי בש דובינסקי (קרדיט: גלעד קוולרצ'יק)

היא הוסיפה לתאר כי “מיד עם הגעת וורחוב, החלה האחרונה לנזוף במרשתנו ובבן זוגה, איימה שלמחרת הבוקר הם יזומנו לשיחת משמעת חמורה. זאת, נזכיר, כאשר כל ‘חטאה’ של מרשתנו הייתה לבקש מהמאבטחים ללוות אותה למלון. מרשתנו מסרה לוורחוב שהסיבה שהיא צריכה לסור למלון היא עניין אישי נשי דחוף, ואף שאלה אותה אם היא תוכל לסייע לה באביזר כלשהו, אך וורחוב צחקה והלכה. בארוחת הצהריים באותו היום גילתה מרשתנו שכל הנבחרת יודעת מה אירע, ואף מדוע. אחד הרוכבים אמר למרשתנו ‘כן שמענו שסטיב אמר שזה בגלל שאת במחזור ושאת צריכה טמפון, זה למה רצית ללכת’. יצוין, כי מרשתנו לא שיתפה בעניין אינטימי זה את אף אחד מחבריה לנבחרת”.

להשעיה הצטרף גם עמית קינן, בן זוגה של הרוכבת. עו״ד בושינסקי טענה לגביו: ״השעיית מרשנו היא רק פרק נוסף בסדרת התעללות והתעמרות מתמשכת, אשר אף הפכה נקמנית. התנהגות אותה חווה מרשנו מהמאמן סטיב מקיואן. קדמו לאירוע האחרון התנהגויות מחרידות של המאמן כלפי עמית, ובכלל זה – המאמן שבר את קסדת הרכיבה על ראשו. המאמן אמר לו, לאחר שזומן לשימוע בעקבות תלונות על המאמן אשר התקבלו באיגוד ובירור שהתקיים, כי ‘הוא לא יודע עם מי הוא הסתבך’. המאמן סירב להתנצל בפני מרשנו. המאמן דיבר באופן בוטה על איברי המין הגבריים, המאמן הביע רצון בפני חבריו של מרשנו להרביץ למרשנו, תוך תיאור מדוקדק מה היה המאמן עושה למרשנו אילו יכול היה להכות אותו, וביתר פירוט לשבור לו את הברכיים ולגרום לו לשבץ. המאמן כינה את מרשנו במילים ‘FUCKER’, ‘מטומטם’, במישרין ו/או לגברת וורחוב ו/או חברי נבחרת אחרים, ביחס למרשנו”.

עו”ד בושינסקי הדגישה כי “כל אחת מההתנהגויות הנ״ל מהווה סיבה מתבקשת נדרשת להדיח את המאמן, ומזמן, קל וחומר לאור צבר האירועים, אך מטעמים השמורים עמו - האיגוד בחר שלא לעשות כן. לצערנו, האיגוד נכשל בתפקידו בטיפול במאמן הנבחרת, וטיטא את העניין כאילו דובר ב’מקרי מוגנות מינוריים’. הדברים חמורים שבעתיים נוכח כניסת התקנות למניעת הטרדה מינית (חובות גוף ספורט), תשפ"א-2021, לתוקף, לפני כשנה וחצי, וחובת האיגוד, כגוף נתמך, לפעול בצורה חדה וחד משמעית למיגור התופעה ולא להשתקתה, בפרט משהנושא הונח על במת הספורט הישראלי בחודשים האחרונים על ידי משרד התרבות הספורט, הפועל ללא לאות להכשרת ממונות מניעת הטרדה מינית וקידום מוגנות בספורט”.

אופניים (רויטרס)

כמו כן, הוסיפה נציגת הרוכבים: “הסיבה להשעייתו הייתה תמיכת מרשנו בחברתו, אורי בש דובינסקי, שפנתה למאבטחים בבקשה שילוו אותה למלון, דבר שאושר לרוכבים אחרים. בהמשך, וורחוב פנתה למרשנו ליד חברי הנבחרת ודרשה ממנו לצאת מאוהל הנבחרת בטענה שאסור לו לשבת שם. הדבר נעשה לעיני כל, בצורה משפילה, כאשר באוהל ישבו באותה עת רוכב הונגרי ושוויצרי. זאת, לאחר שהמאמן אמר לוורחוב בהתייחס למרשנו, בנוכחותו ובנוכחות יתר חברי הנבחרת ‘what is this fucker doing here׳״.

ל-ONE נודע כי צמד הרוכבים אכן זומנו לוועדת משמעת. עו”ד דליה בושינסקי ביקשה מאיגוד האופניים לחזור בו מהאישומים נגדם. לאור הנסיבות והתלונות של חברי הנבחרת, קבעו את הדיון המשמעתי לרוכבי האופניים להיום (ראשון). במקביל, באופן מפתיע, איגוד האופניים שלח אמש הודעה כי המאמן סטיב מקיואן הוצא לחופשת מחלה, אך ההליך המשמעתי נגד שני הרוכבים יתקיים בכל זאת.

עו״ד דליה בושינסקי מסרה בתגובה: “בעיניי, לאור הנסיבות שתוארו במכתבים ונמסרו ראיות עם הקלטות, טוב היה עושה האיגוד אם היה מוחל על כבודו ומושך את כתב האישום בחזרה. ההתעקשות להעמידם לוועדת משמעת כאשר ביום שלישי יש את אליפות אירופה עד גיל 23 היא בלתי מובנת. ככל שהתנהגותם לא הייתה מושלמת, קשה לצפות מאדם להתנהג בצורה נאותה לאור היחס שקיבל. בכל אופן, מה הדחיפות להעמידם לוועדת משמעת עכשיו? בנסיבות הללו, אי אפשר להעמידם לדין בהמשך? זה נגד האינטרס של האיגוד והמדינה, הרי שמדובר ברוכבים הכי טובים בקטגוריה של עד גיל 23”.

רכיבה (רויטרס)

מאיגוד האופניים נמסר: “שני רוכבי הנבחרת, עמית קינן ואורי בש-דובינסקי, התנהלו באופן בלתי הולם במהלך תחרות בינלאומית באיטליה בשבוע שעבר, כאשר בין היתר הפרו הוראות ביטחוניות וניסו לשוב למלון ללא אישור ובנפרד משאר הנבחרת. הרוכבים זומנו לשיחת בירור, אך החליטו שלא להתייצב אליה וסירבו לכל שיתוף פעולה עם צוות הנבחרת. התנהגויות בלתי אחראיות לא מאפשרות את העבודה התקינה של הנבחרת ומסכנת אותם ואת כלל חברי וחברות נבחרת ישראל. לפיכך הושעו שני הרוכבים מפעילות הנבחרת ונפתח בשבוע שעבר הליך משמעתי בעניינם. הדיון בוועדת המשמעת בעניינם טרם הסתיים”.

בנוסף, נמסר מאיגוד האופניים: ״לאור התלונות על התנהגות מאמן נבחרת המסלול סטיב מקיואן החליט איגוד האופניים להשעותו מתפקידו ולהוציאו לחופשה עד להשלמת בירור מקיף בנושא. כבר היום (ראשון) יצטרף לנבחרת המאמן אור דיין כממלא מקום לאליפות אירופה לנוער ועד גיל 23. האיגוד מתייחס ברצינות רבה לבירור התלונות, מתואם עם הוועד האולימפי בנושא ואף מינה את עו״ד אורי קידר המתמחה בבדיקת אירועי מוגנות בספורט להוביל את הבירור״.

יו״ר איגוד האופניים, דפנה לנג, הגיבה: “איגוד האופניים מחויב להבטיח סביבה מוגנת ומכבדת לספורטאים ולאנשי הצוות. האיגוד מצפה מספורטאים ומאמנים בנבחרת ישראל להוות דוגמה ומופת ולנהוג בהתאם לקוד האתי של נבחרת ישראל”.

(דפנה לנג (פרטי)