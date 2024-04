"חולמים לשחק בקלאסיקו, ישראל? מקווה לשלום"

ברצלונה תתארח הערב (22:00, חי בערוץ ONE) בסנטיאגו ברנבאו לקלאסיקו השני של העונה מול ריאל מדריד ותנסה להתאושש מההדחה הכואבת מליגת האלופות. הקלאסיקו, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-Free TV.

רגע לפני הניסיון האחרון של הקטלונים לחזור למאבק האליפות, ישבנו לראיון בלעדי ב-ONE עם אגדת ברצלונה, קרלס פויול. איך בארסה תגיב אחרי ההדחה מול פאריס סן ז’רמן, מה דעתו על התקרית בין אילקאי גונדואן ורונאלד אראוחו וגם הפריצה של פאו קובארסי ומה הוא חושב על ההחלטה של צ'אבי לעזוב בסיום העונה? הכל כאן.

בקלאסיקו קשה לקבוע מי טובה יותר, אבל אחרי השבוע הזה, מי היית אומר שהיא הפייבוריטית?

"אלה משחקים מאוד צמודים ולא הייתי בוחר פייבוריטית, אך אני בטוח שריאל מדריד מגיעה עם ביטחון עצמי גבוה מאוד. הם בצמרת הטבלה ויש להם יתרון עלינו, יש להם פחות לחץ כי הם לא תלויים בתוצאה ואם אנחנו רוצים לשמר את התקווה בליגה, אנחנו זקוקים לתוצאה חיובית. העובדה שהקלאסיקו מגיע אחרי ההדחה בליגת האלופות היא הזדמנות נהדרת, ועוד נגד היריבה הישירה ביותר שלנו. זה משחק שכולנו חולמים לשחק בו. אולי נוכל להפוך את המצב אחרי המכה הקשה שחווינו השבוע".

ראיון בלעדי עם קרלס פויול לקראת הקלאסיקו

בהקשר למכה הזו נגד פ.ס.ז’, כקפטן לשעבר, איך תשפיע התקרית לאחר המשחק בראיון של אילקאי גונדואן והתגובה של רונאלד אראוחו?

"אני לא בחדר ההלבשה, אבל אני בטוח שהם כבר שוחחו ולפעמים הצהרות כאלה עושות יותר באז מחוץ לחדר ההלבשה מאשר בתוכו. אני בטוח שלשניהם אותה המטרה והיא לשכוח את ההדחה הזו ולהתמקד במשחק הקלאסיקו הקרוב”.

קרלס פויול מול כריסטיאנו רונאלדו (רויטרס)

ממי לדעתך בארסה צריכה להיזהר במיוחד?

"קשה מאוד לבחור שחקן אחד כשיש סגל עם כל כך הרבה שחקנים מסוכנים שהם ברמה בינלאומית. נצטרך לשחק באופן מושלם בקלאסיקו אם אנחנו רוצים לעשות תוצאה חיובית. אנחנו לא יכולים לשמור רק על ויניסיוס לדוגמא, כי אז יהיה את רודריגו, ג’וד בלינגהאם, פדריקו ואלוורדה, טוני קרוס, לוקה מודריץ'. יש הרבה שחקנים שיכולים להזיק וצריך להיות ערניים מול כולם ולנסות לעשות את המשחק שלנו, שנהיה הקבוצה שמחזיקה בכדור, וכשהוא יהיה אצלם, לשחק יחד כקבוצה”.

אם בארסה תנצח, האליפות תהיה אפשרית?

"כן, אם נשיג תוצאה חיובית, אני מאמין שזה יחזק את המורל שלנו ברמה הקבוצתית והליגה עדיין תהיה קשה, אבל ללא ספק נילחם עליה. אם נעשה תוצאה טובה. למרות שמתמטית הכל יכול לקרות, זה יהיה קשה”.

כבלם אגדי בעצמך וכמי שגדל במועדון, איך אתה רואה את הפריצה של פאו קוברסי? בגיל 17 הוא יערוך את הבכורה שלו בקלאסיקו.

"זה נהדר בעיניי. אני שמח בשביל פאו וכל אוהדי בארסה, הגיע שחקן עם ביצועים נהדרים, אני מאמין שמצפה לו קריירה מרהיבה ואני נהנה לראות אותו משחק”.

פאו קובארסי (רויטרס)

אתה מכיר את צ'אבי וכמובן את בארסה כולה, אתה מבין את ההחלטה לסיים את תפקידו?

"כן, אני מבין ומכבד את ההחלטה שלו. זו החלטה אישית והוא מכיר מצוין את ברצלונה ואת הלחץ הנלווה לתפקיד. אם הוא קיבל את ההחלטה הזו, זה כיוון שהוא מאמין שזה מה שנכון עבור המועדון ועבורו. צריך לכבד את זה, להודות לו על כל מה שעשה עבורנו, בעונה שעברה זכינו באליפות ובסופרקופה, ונראה איך תסתיים העונה הזאת”.

צ'אבי עם שלושה כרטיסים אדומים העונה, אחד גם נגד פ.ס.ז', האם ככה הוא היה גם כשחקן? ואיך זה משפיע על השחקנים?

"לא, אני לא זוכר כרטיסים אדומים שלו כשחקן, אולי אחד או שניים. זה שונה כשאתה משחק במגרש, כמאמן אתה סובל יותר ויש הרבה רגשות והרבה לחץ. זה מצריך יכולת ויסות של רגשות, להשתדל לשמור על קור רוח, אבל זה ללא ספק לא קל”.

יש לך זיכרון מיוחד ממשחק קלאסיקו בברנבאו?

"בקלאסיקו? היה לי המזל לשחק במשחקי קלאסיקו רבים, עשינו תוצאות היסטוריות ואחת מהן היא הניצחון 2:6 בעונת 2008/09 שהעניקה לנו את תואר האליפות. זה היה משחק יוצא מן הכלל”.

צ'אבי (האתר הרשמי של ברצלונה)

מה תהיה התוצאה?

“1:2 לברצלונה".

לכדורגל כוח עצום ובמיוחד לקלאסיקו, אני מניח שאתה מכיר את המצב בישראל, יש מסר שהיית רוצה למסור לאוהדים כאן?

"אני חד משמעית מגנה אלימות ואני מקווה לשלום בכל מקום”.