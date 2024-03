"אם הייתי צעיר מספיק, הייתי מגיע לשחק בארץ"

טורניר המכללות יצא אמש (חמישי) לדרך ואין ספק שמדובר בדבר הכי חם ומעניין שקורה אצל חובבי הספורט האמריקאי כשחודש מרץ נחשב אצלנו כהיילייט של העונה. יש משהו בשילוב בין גאוות היחידה של האמריקאים שלמדו במכללות, משהו שאצלנו כנראה הכי קרוב לגאווה על שירות צבאי כזה או אחר, יחד עם הטירוף של משחקי one and done, שבהם אפשר לעוף בכל משחק שמדביק את האמריקאים בשיגעון המכללות.

בתוך כל הטירוף החיובי הזה אפשר למצוא גם את הזווית הישראלית. המוכר מבין השחקנים הוא עמנואל שארפ, הבן של דרק, שכבר שיחק עם מדי נבחרת ישראל בנבחרת הקדטים בעבר, ואת דני וולף שמסתמן כאחד הפרוספקטים המעניינים בכל ארצות הברית. אלא שהזווית הזאת כוללת עוד נקודה יהודית מעניינת במיוחד, מאמן מכללת אובורן, ברוס פרל, שיפגוש הלילה את ייל של דני וולף למיני דרבי יהודי (22:15, שידור ישיר ב-ONE).

פרל, אמריקאי יהודי שהמשפחה שלו היגרה מאירופה במהלך מלחמת העולם השנייה, הוא תומך נלהב של ישראל ומסייע בהסברה דרך חשבון הטוויטר שלו שפעיל במיוחד. הוא דאג להביא לארץ בקיץ שעבר את כל שחקני המכללה לטורניר הכנה לעונת המשחקים וכן לקיים סיורים בישראל יחד עם שחקניו. הוא הספיק להגיע לישראל גם במכביה ומאז ה-7.10 דואג פרל לעלות לכל משחק עם סיכת דגל ישראל ודגל ארה”ב מחוברת על דש הבגד.

ברוס פרל (רויטרס)

“אני עונד את הדגל כי זה מי שאני”, פותח פרל את דבריו בראיון מיוחד ל-ONE וממשיך: “אני אוהב את המדינה שלי ואני אוהב את ההזדמנויות שהמדינה שלי יצרה לי, למשפחה שלי, לאבא שלי ולסבא שלי שהיגר לארצות הברית ב-1929. לא כל המשפחה שלי הצליחה לצאת מאירופה, אבא שלי הפך להיות אזרח פה רק בגיל 32 והוא אמר לי שזה היום המאושר בחיים שלו. הוא עבד קשה כדי לייצר לנו חיים טובים והוא עבד קשה כדי להציל את המשפחה שלי. הייתה לו אהבה גדולה למדינת ישראל והוא אמר לי בהרבה מקרים שכדי לשרוד כבני אדם ישראל צריכה לשרוד, אז לענוד את הדגלים האלו זה סימן בשבילי שיהודי, ישראלי, אמריקאי בטוח שאנחנו יכולים להגיע לרמות הגבוהות ביותר בכל דבר ואני אסיר תודה”.

אגב, אובורן שמדורגת רביעית בטורניר נחשבת לפייבוריטית ללכת די רחוק, היא בעונה מצוינת שזכתה באליפות הקונפרס שלה אחרי שגברה על פלורידה במשחק הגמר. מדובר באחת מקבוצות ההגנה הטובות בארצות הברית בעיקר בגלל שני שחקנים, ג’וני ברום ודילן קארדוול שחוסמים 16 אחוזים מהזריקות של היריבות שלהם, נתון מטורף.

פרל המשיך וניתח את הטורניר: “אתה עובד כל השנה כדי להגיע למצב של אולי לזכות באליפות וכדי לעשות את זה אתה חייב לשחק את הכדורסל הכי טוב שלך. בסוף אתה צריך להיות ברמה גבוהה של ביטחון ולראות את עצמך כזוכה אבל בסופו של דבר יש עוד 67 קבוצות שמרגישות בדיוק את אותה התחושה שאתה מרגיש. זו סיבה שהטורניר הזה נקרא מרץ המשוגע, יש הרבה סינדרלות, הרבה סיפורים והכל יכול לקרות במשחק אחד ספציפי”.

שחקני אובורן חוגגים (רויטרס)

המאמן שיתף: “מהניסיון שלי אתה מרגיש לפעמים שיש תוכניות לאלוהים לקחת אותך קדימה, שאתה מרגיש מבורך, במיוחד בשבילי כמאמן כדורסל יהודי אמריקאי. אני מזהה את האמונה הזאת, אנשים יודעים שאני יהודי, חלק צופים בי מישראל ואני גורם להם גאווה”.

לסיום היה חשוב למאמן אובורן לשלוח מסר לחובבי הכדורסל בישראל: “יש לכם כדורסל נפלא ומאמנים טובים שמשחקים בדרך הנכונה, אם הייתי טוב מספיק וצעיר מספיק הייתי משחק כדורסל מקצועני בישראל. תמיד אשמח ששחקנים שלי יגיעו לישראל ויגשימו את החלום הזה שלי, זה היה כבוד בשבילי להתחרות נגד טוד גולדן, ששיחק בישראל במכבי חיפה, בגמר טורניר ה-sec. שני יהודים התחרו על האליפות של המחוז, יש עוד מאמנים יהודים בטורניר הזה שינסו להשיג את האליפות ואני בטוח שתתמכו בנו, שאלוהים יברך את אמריקה ועם ישראל חי”.