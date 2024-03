רוסו: מכבי חיפה תזכה באליפות כי היא הכי טובה

העונה ה-11 של תוכנית הטלוויזיה של HOT גולסטאר תעלה לאקרנים ביום ראשון, כשהפעם: גולסטאר יוון. הבוקר (רביעי) נערך אירוע ההשקה של העונה החדשה בתל אביב, בהשתתפות הכוכב ההוליוודי היהודי-אמריקאי איאן זירינג המוכר כסטיב מתפקידו בבברלי הילס 90210, כשזו גם הפעם הראשונה שזירינג מופיע בסדרה מחוץ לארצות הברית.

עוד נכחו וייקחו חלק בעונה: המאמנים שייע פייגנבוים וג׳ובאני רוסו, אלירז שדה, ליאם גולן, רז זהבי, דניאל יונה, ג׳קי מנחם, יוני ארליך, חמימו, אנדי רם, ליאור דיין, קובי סויסה, ירון ברלד ואלעד צפני.

“לא גדלתי על המשחק, וכולם כאן בישראל גדלו על זה מגיל קטן. לי אין ניסיון בזה. מריבות? אולי היו ויכוחים, אבל אני לא רב עם אנשים. רק קצת אי הסכמות. היה לנו כיף ויצאה תוכנית מדהימה. הבנתי מעט מאוד כי אני לא מדבר עברית, שייע וג’ובאני? הם רבו, יש להם את מערכת היחסים שלהם, אבל הם היו ידידותיים מאוד. שייע נחמד מאוד והתחברנו, אני מקווה לראות אותו כאן היום. המלחמה? זו תקופה קשה מאוד לכולם וזה שובר את ליבי. הייתי בבית חולים אתמול בלילה וראיתי חיילים שמחלימים, הרוח שלהם גבוהה”, אמר זירינג.

העונה החדשה "גולסטאר יוון" תשודר החל מה– 17.03 ימי א׳-ד׳ בשעה 19:00 ב-HOT REAL ובבכורה החל מ-14.03 ב-HOT VOD וב-Next TV.

ג'ובאני רוסו: "מכבי חיפה תהיה אלופה"

את המאורע כיבדו לא מעט נציגים מעולם הכדורגל ביניהם יו״ר ההתאחדות לכדורגל שינו זוארץ, מאמן בית״ר ירושלים ברק יצחקי, מאמן הכוכב האדום עד לא מזמן ברק בכר, מורן מאירי ושחקני העבר שמעון גרשון ושביט אלימלך כשגם נציגים מעולם הבידור דוגמת אופירה אסייג ושחקנים מעונות קודמות הגיעו.

״צחוקים, צחוקים, צחוקים ואין כדורגל. אני לא יכול להגיד מי מנצח, אבל יש בלגן טוב הפעם עם שייע, לא כמו במרוקו. שייע מאמן יותר טוב: יש לו ניסיון, אבל בעוד כמה שנים אני יותר טוב״, אמר ג׳ובאני רוסו ל-ONE. ״התגליות? דורון מירן ורגל שמאל שלו. גם לי לא הייתה רגל שמאל, אבל שלו יותר טובה. אסור לי לספר דברים, אבל היה כיף והגמר הוא הכי מעניין״.

על המצב במדינה: ״זה קשה לראות את מה שקורה פה. אני כל החיים שלי במלחמה: גם בקרואטיה וגם פה ונמאס לי״.

על המצב של מכבי חיפה: ״הסתבכו? אתה יודע כמה משחקים נשארו וכמה עוד שיחקנו? אני אופטימי כי אנחנו הכי טובים, מי ייקח אליפות, אתה? אנחנו ניקח את האליפות כי אנחנו הקבוצה הכי טובה״.

״כל עונה היא בפני עצמה: יש לה את האנשים שלה, השחקנים שלה, יותר טובים ופחות טובים. כל זמן שאנחנו ממשיכים במשך אחת עשרה עונות, סימן שגם הוט וגם גולסטאר ממשיכים בגדול״, אמר אחד מהמאמנים, שייע פייגנבוים.

״אנחנו משמחים את החיילים, האנשים שמסביב ומשפחות שלמות. אני הולך ברחוב ושואלים אותי מתי העונה יוצאת. המדינה חווה רגעים קשים, אני מתרגש בכל אירוע לראות חיילים וחיילות. אני מחזיק אצבעות שהם ימשיכו לראות ונשמח אותם״.

על הוותק שלו: ״אני באמת מחזיק פה הכי הרבה שנים וזה לדעתי אפילו שיא בליגת העל, תקופה ארוכה שכזאת ללא הפסקות. הסוד? אני לבד לא יודע איך אני מחדש כל עונה ועונה. אין אצלי חזרה על המילים: פעם יש yes we can, פעם יש I have a dream״.

ליאם גולן הוסיף: ״אני בין היחידים עם קשר לכדורגל. יש עוד כמה כמו יוני, אנדי ורז, אבל אני היחיד שממש שיחקתי. מבחינת כדורגל בעונה הזאת? אין לנו מושג. אבל זו עונה מצחיקה, מרגשת עם עליות וירידות. הכול מהכול״.

״זו העונה השנייה שלי פה, אבל יש יותר ותיקים ממני. אני מרגיש בבית, כשאתה בא לגולסטאר אתה לא משחק כדורגל רגיל, אלו אימונים של שייע. אימונים עם תחפושות, מציקים לך באמצע אימון״, הוסיף.

על הקריירה שלו כשחקן: ״אני מאוד מתבאס שלא הגעתי לרמות יותר גבוהות. בלי להשוויץ, אני שחקן טוב אבל פשוט הייתי עצלן ולא היה לי כוח להשפיע. אני בן 20, זה לא כזה מאוחר, אבל קצת״.

המצב של בית״ר ירושלים קבוצתו האהודה: ״אנחנו עם אותן נקודות כמו אשדוד שמתחת לקו האדום וזה מאוד מלחיץ. אבל אני מאמין בקבוצה, כי יש פה קבוצה טובה והם משחקים טוב במשחקים האחרונים. בעזרת השם בית״ר לא תרד. טיפים לברק יצחקי שנמצא פה? שישחק על טימוטי מוזי״.

אנדי רם, עבורו זו לא העונה הראשונה, קיבל חיזוק בדמות הפרטנר מעולם הטניס, יוני ארליך: ״הייתי חייב להביא את יוני גם. חיכיתי שהוא יפרוש ויבוא איתי. הייתי במקסיקו ובברזיל והייתי חייב לשבור גם את יוני. בסוף זה הכי טבעי: אנדיוני. הפרידו בינינו שנים, האח האבוד ובסוף הוא בא יחד איתי״.

יוני הוסיף: ״החוויה שלי? צריך לראות את התוכנית בשביל להבין. מספיק שתראה את פרק 2 כדי שתבין את המגמה ותחליט מי הבלוף הכי גדול בכדורגל הישראלי. אני אוהב כדורגל, גדלתי על כדורגל ואני בא ממשפחה ארגנטינאית שכדורגל זה בורידים שלה. היה מרענן לשחק כדורגל אחרי 43 שנים של טניס. הציפיות מאיתנו? כגודל הציפייה אתה יודע מה ההמשך״.

אנדי הוסיף: ״שנים מנסים לסכסך בינינו, איך הקשר כזה טוב והנה בגולסטאר גם ניסו והצליחו (צוחק). זו פעם ראשונה שאני משחק נגד יוני וזו הולכת להיות העונה הכי מצחיקה בטלויזיה. עונה לא אלימה, עם המון הומור. אנחנו חמישה חודשים מבואסים וגם אנחנו חיים את הדבר הזה״.

״אתה אומר לעצמך אם להעלות את העונה או לא, אבל אני חושב שהקומדיה בתוכנית תעשה לאנשים טיפה כיף ונחת. אנחנו לא שוכחים את כל הדברים שאנחנו חווים כרגע במדינה, אבל זו הפוגה נחמדה לילדים ולמבוגרים״.

יוני: ״היו צריכים לתת לנו לשחק כדורגל האחד נגד השני בשביל לסכסך. איך שייע? שאלה מורכבת ואני לא חושב שיש לנו מספיק זמן. שמו הולך לפניו, אבל לפי התוצאות האחרונות כמאמן הוא לא משהו. זה שאני לא כל כך מבין כדורגל עזר לי ולו להתחבר טוב״.

״העובדה שאני בעצמי מאמן (בדיוויס) ופתאום מישהו מאמן אותי? הבאת לי רעיון מדהים: לשים את שייע מאמן נבחרת ישראל בטניס ובוא נראה להם יגיעו. אולי הם יעשו משהו שאנחנו לא הצלחנו לעשות בטניס הישראלי והוא ייקח אותנו לפסגות״.

