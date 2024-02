בנק ONE ZERO יסיים, המנהלת והטוטו במו"מ

אחרי שתי עונות ביחד, בנק ONE ZERO יסיים את דרכו עם מנהלת הליגות ולא ישמש בעונת המשחקים הבאה כספונסר הראשי של ליגת העל. הבנק ויתר בעצם על האופציה שהייתה לעונה נוספת וההתקשרות תגיע לסיומה.

ל-ONE נודע כי במקביל החלו במנהלת הליגות מו”מ עם הטוטו – ווינר כדי שהם ייקחו את החסות על הליגה, שתקבל את שמות אחד המותגים שלהם. בטוטו – ווינר רואים בכך פלטפורמה חשובה לשיתוף פעולה עם הכדורגל הישראלי, וייתכן כי בקרוב יהפכו לספונסר הראשי של ליגת העל אחרי שלקחו העונה חסות על גביע המדינה.

מבנק ONE ZERO נמסר בתגובה: “שיתוף הפעולה שלנו עם הליגה היה אחת מההחלטות הטובות שקיבלנו. שיתוף הפעולה, כחלק מפעילויות השיווק והפרסום שלנו, סייע למותג ONE ZERO להגיע למודעות חסרת תקדים בקרב הציבור.

ארז כלפון. ספונסר חדש בקרוב (ראובן שוורץ)

קהל לקוחותינו מגיע מ-95% מהיישובים בישראל, אותו הקהל הממלא את היציעים מצפון לדרום. שיתוף הפעולה עם הליגה, שהחל עוד טרם השקת הבנק והיה חלק מתוכנית החדירה שלנו לשוק, יסתיים כמתוכנן בהתאם לחוזה בסוף עונת 23/24. אנו מודים על תקופה נהדרת ומצפים לעוד הרבה 1-0”.

כזכור, במרץ 2022 הוכרז שיתוף הפעולה בין מנהלת הליגות לבנק ONE ZERO, אשר לקח חסות על ליגת העל בעונת 2022/3 וגם העונה.