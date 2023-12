מי הראפר שמחזיק באוסף רכבים בשווי 50M דולר?

האם השם רוברט מת’יו ואן ווינקל אומר לכם משהו? כנראה שלא. הוא נודע יותר בשם הבמה שלו כראפר, Vanilla Ice, המוכר יותר לאלו מביניכם שנולדו קצת לפני שנות התשעים...

השיר המפורסם ביותר שלו הוא כמובן Ice Ice Baby, אשר כבש בתחילת שנות התשעים עשרות מצעדים ברחבי העולם (היום הוא עם מעל לחצי מיליארד צפיות ביו-טיוב). השיר מסמפל את הבס של Under Pressure, אשר בוצע במקור על ידי פרדי מרקורי (קווין) ודייויד בואי האגדיים, והיה שיר ההיפ הופ הראשון בארה”ב שהגיע לראש המצעד המקומי.

כעת מסתבר, שאותו ונילה אייס מחזיק אוסף רכבים בשווי של יותר מ-50 מיליון דולר, מה שהיה מציב אותו בראש רשימת האספנים במידה והיה כדורגלן דוגמת רונאלדו או מסי (אשר מחזיקים גם הם אוספים בשווי עשרות מיליוני דולרים).

המכונית המפורסמת שלו ביותר באוסף היא הפורד מוסטנג שלו, אשר מוזכרת בשיר שכה מזוהה עימו: “Rollin' in my 5.0. With my ragtop down so my hair can blow”.

מדובר ברכב עוצמתי עם 1,100 כוחות סוס, אשר מעבר לעוצמת המנוע מחזיק גם בעיצוב יוצא דופן: במספר מקומות ברכב, כולל מכסה המנוע ומשענות הראש, ניתן למצוא איור מוזר משהו של קופידון מחזיק ברובה תוך כדי הסתערות (כפי שתוכלו לראות בתמונה הראשית של הכתבה).

וזהו כמובן לא הרכב היחיד ברשימת הרכבים “המפורסמים” באוסף, שכן בנוסף לאותה פורד מוסטנג ונילה אייס מחזיק גם ב-1964 Cadillac DeVille מהסרט המצליח 48 שעות בכיכובים של אדי מרפי וניק נולטה.

פרט לשני הרכבים האמורים, הראפר הוא גם הבעלים של הרכב עם הכינוי Saturday Night Special, אשר היה רכב המרוץ הראשון של אגדת הנאסקאר, דייל ארנהרדט, אשר שוויו מוערך בלא פחות משלושה מיליון דולר.

אם זה לא מספיק, ונילה אייס מחזיק גם ב-Lincoln Continental שהיתה שייכת לזמר/שחקן דין מרטין משנות ה-50 וה-60 (בין שיריו ניתן למצוא להיטים על זמניים דוגמת "That's Amore", "ממבו איטלינו", ו"כל אחד אוהב מישהו"). היא נמכרה ב-1956 ב-14 אלף דולר, וכעת שווייה הוא פי עשרה.

ומה עוד באוסף? 1918 Oldsmobile עם גלגלי עץ, 1954 Chevrolet Corvette, וכן Cadillac DeVille – לא בדיוק הרכבים שתמצאו אצל ניימאר, בנזמה או זלאטן איברהימוביץ…

כל התענוג הזה שווה כאמור כמה עשרות מיליוני דולרים, אבל ונילה אייס לא מעוניין למכור אפילו רכב אחד מהאוסף שלו. על פי הפרסומים בארה”ב הוא פשוט מעוניין “להעביר את זה לדור הבא”.

