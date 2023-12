"לא אוהב לשחק כמגן ימני, מעדיף להיות בלם"

ברצלונה תארח מחר (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את אתלטיקו מדריד ובינתיים ייתכן שצ’אבי ניצב בפני בעיה חדשה. אחרי שז’ול קונדה הבהיר שהוא לא רוצה לשחק כמגן ימני, דברים דומים נשמעו מצד רונאלד אראוחו שנשלח לאגף יותר ויותר העונה, זאת בצל הבעיה בעמדה הזו. לאחרונה ז’ואאו קאנסלו אפילו הועבר לצד שמאל, כך שכעת האורוגוואי הוא בעצם המגן הימני הפותח. המשחק, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV, פרטנר TV ו-Free TV.

“אני לא אוהב לשחק כמגן ימני ומעדיף לשחק כבלם", אמר אראוחו בראיון לרשת ‘ביין ספורטס’, בו הוא התייחס גם ליריבה: “אתלטיקו היא קבוצה חזקה ומאורגנת, אנטואן גריזמן ומוראטה בכושר מצוין ונצטרך להיות זהירים".

כזכור, מאז הגיע צ’אבי לבארסה, אראוחו שימש כבלם, אבל היה מוסט לעמדת המגן הימני במשחקי הקלאסיקו מול ריאל מדריד כדי לעצור את ויניסיוס. במרבית המשחקים קונדה היה המגן הימני, אך העונה הם התחלפו ובארסה ממשיכה לסבול מבעיות בעמדה הזו. בכל אופן, מול אתלטיקו הבלמים צפויים להיות קונדה ואיניגו מרטינס.

כאב ראש. קונדה וצ'אבי (La Liga)

מאחוריהם ימשיך בין הקורות ככל הנראה איניאקי פנייה אחרי שמארק אנדרה טר שטגן לא נטל חלק באימון. אחרי המשחק מול אתלטיקו, המשחק הבא של בארסה יהיה רק בשבוע שלאחר מכן מול ג’ירונה ועד אז טר שטגן אמור לחזור לשער.