ישראל קיבלה סיכוי של 18% בלבד להעפיל ליורו

- Post draw chances of #EURO2024 qualification via the play-offs



5⃣5⃣% Ukraine

4⃣5⃣% Wales

4⃣3⃣% Georgia

4⃣0⃣% Greece

3⃣4⃣% Poland

1⃣9⃣% Bosnia & Herzegovina

1⃣8⃣% Israel

1⃣8⃣% Finland

1⃣2⃣% Luxembourg

0⃣7⃣% Iceland

0⃣6⃣% Kazakhstan

0⃣3⃣% Estonia https://t.co/fpk8Z04vvw