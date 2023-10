הבעלות, הכסף והשאיפות: פדרמן מדבר על הכל

אחרי שהצליחה לייצר המשכיות בסגל, מכבי ת"א תפתח הערב (חמישי, 21:05) את קמפיין היורוליג שלה לעונת 23/24 עם אותן הציפיות ואותה ההתרגשות. רגע לפני שזה קורה, אחד מבעלי המועדון, דני פדרמן, הגיע לראיון בלעדי בפודקאסט מכבי ת"א ב-ONE עם משה ברדה, לי נוף גזית וגידי ליפקין, בו הוא סיפר על הקיץ החולף, מצב הקבוצה, הבעלות בעתיד והפרויקט האישי שקרוב לליבו. פדרמן שלא מרבה לשוחח עם התקשורת התייחס גם לסוגיות הבוערות בכדורסל האירופי, אוהדי הקבוצה והדרבי התל אביבי.

מחזור הפתיחה יפגיש את מכבי ת"א עם פרטיזן בלגרד של ז'ליקו אובראדוביץ' ובאופן סמלי, פדרמן סיפר כמה שנים הוא היה רוצה לראות על הקווים את עודד קטש, שעבר תחת האגדה הסרבית. וגם: החלום הפרטי של פדרמן, האם ניקולה וויצ'יץ' יחזור, מה האפשרות שייכנס כשותף למכבי ת"א, הציפיות מהעונה הקרובה והאפשרות שעוד קבוצה ישראלית תהיה ביורליג. בגלל אורך הראיון המרתק עם פדרמן חילקנו אותו לשני חלקים, האזנה נעימה:

דני פדרמן, שלום, איך אתה?

”קצת מתרגש, פודקאסט ראשון שלי, אז תודה שאתם מארחים אותי ותהיו עדינים”.

איך אתה מסכם את הקיץ? אישית ומקצועית.

”סך הכל קיץ מוצלח כי הלוואי שכל עונה יהיה לנו קיץ שאנחנו מסיימים את רוב ההחתמות ומביאים את מי שרצינו כבר כמה חודשים לפני כן. בסופו של דבר מוצאים את עצמנו מחפשים שחקנים שרק יתאימו למה שכבר יש”.

יותר מדי רגוע, הרבה זמן לא היה ככה רגוע.

”קיץ שעבר אני זוכר שהתקשרו אליי בערך כל יום, כי בערך כל יומיים הודענו על עוד איזו החתמה. קבוצות אחרות ביורוליג ביקשו שנשאיר להן קצת שחקנים. מחלקת המדיה שלנו עבדה מאוד קשה, כל יומיים או שלושה הוצאנו עוד הודעה. זה כיף, אבל זה המון עבודה. כשאתה עושה את העבודה בצורה טובה קיץ לפני כן אז אתה יכול להרשות לעצמך קיץ אחרי זה להיות יותר רגוע”.

אז הייתם יותר רגועים? או שזו אשליה?

”אחזור בי קצת, כי המילה רגוע ומכבי ת"א לא באות ביחד בדרך כלל. חד משמעית יכולנו להרשות לעצמינו קצת לקחת את הזמן. לשים דגש על התאמות בין שחקנים, כשאתה צריך שישה או שבעה שחקנים אז זה יותר קשה. כשיש לך סגל שהוא פחות או יותר מלא ושאתה אחרי עונה מוצלחת מקצועית, אז זה נותן לך קצת יותר קור רוח”.

איפה ניהול הסיכונים? כלומר, יכול להיות קיץ כמו הקודם שמחתימים בו סגל חדש לגמרי ואז אתה יכול ליפול בשחקן או שניים, אבל גם לפגוע בארבעה, או כמו הקיץ הזה שיש לך נקודות חיזוק כאלה, שאם אתה נופל בהן, אתה לא מצליח.

”מבחינת סיכון, אין ספק שהסיכון אמור להיות הרבה יותר נמוך בעונה כמו עכשיו. גם אם באמת יש כאלה שלא מתחברים או שלוקח להם זמן, כי הם באים למשהו שרץ, אבל גם אם זה לא מצליח אז אתה נופל על נקודת נחיתה של דבר שעובד. זה להבדיל מעונה שאתה מחתים שישה שחקנים ואתה לא באמת יודע מה יתחבר ומה לא, יש תוכניות ותקוות, אבל אם לא הולך אז קשה להצביע על מה לא התחבר”.

בעונה שעברה הדברים התחברו ובמהלך חודש מאי מצאת את עצמך חמש דקות לסיום משחק ולוח התוצאות מראה יתרון למכבי ת”א (משחק 5 מול מונאקו). אני רק אומר את זה וכבר יש לך חיוך על הפנים.

”כי באותו רגע גם זה מה שהיה לי על הפנים, חיוך. אני לא יושב לרוב בסיטואציות כאלו ומתחיל לדמיין ‘איזה כאב ראש עכשיו כרטיסים לפיינל פור’, זה לא מה שעובר לי בראש, זה עובר לי אחרי השריקה ואחרי שאתה נהנה מזה קצת. באותו רגע אני לפחות מאוד מרוכז במשחק, לחוץ במשחק, נהניתי מאותו רגע שהובלנו וראיתי שאנחנו בכיוון הנכון, לצערי זה הסתיים אחרת”.

דני, תעשה לנו סדר בתפקידים במכבי ת”א. על מה אתה אמון, במה אתה מתעסק?

”אני הייתי מנכ”ל בזמנו במכבי עד 2015 בערך ואז התעסקתי בדברים שוטפים. היום אני כבר לא מנכ”ל ולא מתעסק בשוטף, בדברים של היום יום, זה עולם עם המון פרטים והמון עבודה ואת זה עושים עם המנכ”ל, המנהל המקצועי וכל האנשים שעובדים תחתיהם. הבעלים יש להם תפקידים יותר ברמה אסטרטגית. אני באופן אישי רוב הזמן שלי בהקשר של מכבי מושקע בעולמות שקצת מחוץ לקבוצה, מערכות יחסים עם מועדונים באירופה, NBA, מערכות יחסים עם יורוליג, דברים שיכולים להשפיע עלינו בטווח היותר ארוך, אני בעיקר משקיע את הזמן שלי שם”.

היו שחקנים שרציתם ולא הצלחתם להחתים, האם לא היה עדיף להחתים שם יותר גדול? מאשר ללכת על שחקני השלמה שיכולים להתחבר, אבל יכולים גם לא להתחבר.

”לשבת פה בחדר יותר קל, בסוף להרכיב קבוצה זה דבר מורכב. יש המון משתנים ואתה לא לבד, זה לא כמו לצאת לסופר, הולך למדף ובוחר מה שאתה רוצה בשביל להכין מרק היום בערב. יש פה מרכיבים של עוד קבוצות שבשוק, של שחקנים בעמדה שאתה מחפש, כי יכול להיות שאתה מחפש בעמדה מסוימת ואתה מוכן להציע כסף, אבל אין שחקנים שמתאימים לך בעמדה הזו. אז זה יותר מורכב מאשר לשאול ‘האם אפשר היה להביא שם’.

“אתה צריך להחליט במקום מי זה, כי הכל אלה אלטרנטיבות וצריך לדעת על מי לוותר, האם זה קיים בשוק והאם זה מתאים לתקציב. לפעמים זה לא מתאים, לפעמים זה מתאים, אבל יש גם עוד קבוצה שמוכנה לשלם יותר או שהשחקן פשוט מעדיף לשחק שם. התקשורת הזכירה שם לא מעט הקיץ והיה שחקן שאני יכול להגיד לכם שנתנו הצעה בקנה מידה מאוד גבוה, בואו נגיד ברמה של שלושת המשתכרים הגבוהים בקבוצה היום והיינו משוכנעים שהוא יבוא, ובאותו סכום הוא הלך לקבוצה אחרת. המאמן הצליח לשכנע אותו. היו שחקנים השנה שנתנו הצעות עם תקציב מאוד גבוה שהם התאימו, אבל הם השתכנעו אחרת. היו גם שחקנים שנתנו הצעה וקבוצה אחרת נתנה הצעה יותר גבוהה”.

כמה אתה מעורב? אתה בא מעולם של עסקים, אבל מצד שני גם מעולם של כדורסל.

”זה לא ברמה כמו שאנשים חושבים. הצורה בה אנו עובדים היא די פשוטה. מתחילים מתקציב, ואז פונים לצוות המקצועי ואומרים ‘זה התקציב שלנו, תחליטו מה נכון’”.

האם זה נכון ששכר השחקנים שהעמדתם העונה הוא הגבוה ביותר שהעמדתם עד היום?

"זה לא יהיה לא נכון".

בכמה אחוזים הוא עלה?

”בקצת, לא בהרבה. הוא עלה ביחס לשנה שעברה. יש פה גם עניין של שערי מטבע והדולר עלה. כל יום נהיה יותר יקר. השיח ברמת ניהול ובחירת שחקנים הוא לחלוטין מתנהל בחדר של הצוות המקצועי. הם באים אלינו ואומרים ‘ככה תיראה הקבוצה’. על כל עמדה שאנחנו מחפשים יש לנו שלוש או ארבע אלטרנטיבות בסדרי גודל אחרים מבחינה תקציבית. יכולים להגיד לנו ‘תקשיבו, למרות שזה התקציב חסר לנו עוד גבוה כדי להיות קבוצה טובה’, יכול להיות שנאשר ויכול להיות שלא.

“זו רמת ההשפעה שלנו, בצד הזה שאם רוצים יותר כסף אז אנחנו נחליט האם זה מוצדק או לא. אני יכול לשאול האם חשבו על השם הזה, אבל לא אגיד 'בואו תחתימו את זה', זה לא עובד ככה אצלנו וזה לא יקרה. רק לחזור שנייה לעניין השמות, אני חושב שהקיץ הזה למרות שהיה שם של אחד או שניים שלא צלח, אני חושב שהשנה שמנו הרבה פחות דגש על שם ושמנו המון דגש על התאמה, בגלל שהייתה עונה טובה ורוב הסגל המשיך, אז אתה רוצה להביא מישהו שמתאים”.

בעונה שעברה שאלתי אותך מה תפקיד ההנהלה בתקופות פחות קשות וענית לי ש’לשאול את השאלות ולקבל את התשובות מהצוות המקצועי’. אז בתור הנהלה שאלת את הצוות עכשיו האם הסגל קצר מדי?

”קודם כל אני פחות אוהב לנהל שיח של חוכמה בדיעבד. כשישבנו בקיץ היה הסבר מאוד הגיוני ומאוד עמוק ולגיטימי למה הסגל נבנה בצורה כזו. בנושא של השבעה זרים ולא שמונה זרים, הרבה מהשיקול היו תמיר בלאט ורומן סורקין. כולם אומרים 'למה אין שם מפוצץ בעמדת ה-4 או 5' ושוכחים שאם אתה מביא שם של 30 דקות במשחק על העמדה הזו אז זה במקום מישהו. רומן בנה את עצמו בשנתיים האחרונות ברמה שאפשר לומר שהוא שחקן יורוליג לגיטימי. אנחנו מאמינים בו והיה רצון לתת לו לשחק. תמיר הוכיח שהוא שחקן יורוליג, והמחשבה הייתה שאם נביא עוד גארד או עוד גבוה אז יש 40 דקות על כל עמדה".

מצד שני יש עונה שלמה של 70 פלוס משחקים ופציעות.

”שנה שעברה הגבנו, עם ג’יילן. אפשר להגיב תוך כדי תנועה, כמובן יותר קשה למצוא שחקנים בשלב כזה מאשר בקיץ. השיקול היה לצמצם את הרוטציה וללכת עם החבר’ה שאנחנו מאמינים בהם. לתת להם את מה שמגיע להם, הם הוכיחו שמגיע להם”.

מבחינת תקציב, אתם במקום שביעי או שמיני ביורוליג. מה עכשיו ההגדרה לעונה מוצלחת במכבי ת"א?

”זו שאלה מצוינת. יש פה שני חלקים לשאלה. קודם כל, אנחנו לא 7-8, הלוואי והיינו, אנחנו יותר קרובים ל-10. לפעמים אנחנו מגרדים את זה טיפה מלמעלה לפעמים מלמטה, זה תלוי מי משתגעת באותה שנה. אם אתה סופר את מספר הקבוצות בליגה שבבעלות פרטית, לדעתי אתה לא יכול לעבור כף יד אחת.

“הרוב המכריע של הקבוצות ובטח אלה בשמינייה הראשונה זה או מועדוני כדורגל שהתקציב שלהם או מיליארד אירו ואז הם פונים לקבוצת כדורסל ושואלים ‘כמה אתה צריכים כדי לקחת אליפות? 30-40 מיליון?’ אז הם אומרים ‘45’ ונותנים להם 45 וזה לא עולה לאף אחד. חלק מהקבוצות זה חברות ענק, שגם אם החברה בבעלות פרטית אז על הוצאות השיווק של אותן חברות. יש באמת מעט שאנחנו מתמודדים איתם ברמה שיש אנשים ממול. זה בהקשר התקציבי.

“הציפיות? זו נקודה שאני מרגיש שקצת לא מובנת כל כך בחוץ, הרבה מזה באחריותנו כי לא הסברנו את זה ויכול להיות שלא הבנו את זה מספיק בתחילת הדרך. רק בשביל לסבר את האוזן, כשמשווים את התוצאות המקצועיות שלנו ביורוליג, משווים את זה לעונות של תקופת הזהב בשנות ה-2000 וההתחלה. באותן שנים, ואני קופץ שנייה לפורמט כי זה דרמטי ברמות, היו ארבעה בתים של שש קבוצות, היית משחק עשרה משחקים נגד קבוצות בבית של השש.

“כל מה שהיית צריך לעשות זה להיות ברביעייה הראשונה מתוך שש. בוא נגיד שאנחנו וצסק”א היחידות שרק פעם אחת ב-20 שנה שלא עברו את השלבים האלה. אחרי 10 משחקים אתה בטופ 16, שזה היה ארבעה בתים של ארבע, עוד שישה משחקים. וצריך לצאת בשתיים הראשונות מתוך הארבע. הצלחת, בהנחה ששמרת על הבית, אתה בטופ שמונה. זאת אומרת שהיית מגיע לטופ שמונה אחרי ששיחקת מול הרבה פחות מ-50 אחוז מהקבוצות. כמה משחקים? 16. עכשיו בשביל להגיע לטופ שמונה צריך 34 משחקים נגד כל הקבוצות. אז הגענו לטופ שמונה בלי לפגוש את ריאל, צסק”א או פנרבחצ’ה. יותר מזה, באותן שנים הגענו לפיינל פור בלי לפגוש את אף אחת מהקבוצות האלה.

“בפיינל פור במוסקבה, צסק”א הייתה לדעתי הקבוצה הכי טובה ביורוליג באותה עונה. היא ניצחה יותר מאיתנו ולא הפסידה עד שהגיעה לוויטוריה בחצי. אנחנו זכינו באותה שנה בלי לפגוש אותם פעם אחת. למה אני אומר את זה? כי אפשר לקרוא לזה בהקצנה ‘שיטת גביע’. אתם מכירים את זה טוב בעיקר מכדורגל, יש הרבה פעמים סינדרלות. אני לא אומר שהיינו סינדרלה, אבל זה מאפשר לך להיות אנדרדוג ועדיין להצליח, כי אתה לא פוגש את כולן. מספיק ששיחקת בהתחלה נגד קבוצה מפולין ולפני שאתה ממצמץ אתה בטופ שמונה. כיום זה 34 משחקים נגד 17 קבוצות ברמה הכי גבוהה שיש, פעמיים נגד כל אחת ואתה צריך להגיע לטופ שמונה אחרי 34 משחקים. זה עולם אחר וסרט אחר.

“לכן, כמו בליגה שיש בה יותר עקביות, זאת אומרת מי שיש לו יותר כסף או מי שהוא המועדון הכי גדול, הוא בדרך כלל זוכה ובגביע זה משתנה, אז אותו דבר פה. עברנו לשיטה שזה לא יעזור, אתה מתמודד נגד מועדונים כמו ברצלונה, פנרבחצ’ה, אנדולו, מילאנו ומונאקו, או שיש איזה אוליגרך, במקרה של מונאקו. אחדד את מה שאמרתי, זה לא אומר שאי אפשר לזכות ביורוליג, זה לא אומר שאי אפשר להגיע לפיינל פור, זה רק אומר שאחד המרכיבים בהקשר של בניית קבוצה הוא תקציב והמרכיב הזה כמעט ולא ניתן לו ביטוי בפורמט הקודם, כי לא היית פוגש את הקבוצות האלה.

"עכשיו המשקל של המרכיב הזה נהיה יותר משמעותי. זה לא שאתה לא יכול להתמודד עם זה, עם תקציב, אבל אתה צריך לייצר המשכיות, מה שאנחנו מנסים ולא תמיד מצליחים, אתה צריך לפגוע בחדר ההלבשה שהוא יהיה בריא ואיכותי, צריך להיות חכם, יותר זריז בהחתמות, להצליח להחתים מישהו לפני שנגיד קבוצה כמו ריאל מדריד או ברצלונה מתעוררת ועד שהיא מתחילה להחתים. אתה צריך למצוא דרכים יותר יצירתיות ולעקוף את היתרון הזה שיש להן".

אולי מכבי ת”א צריכה להכניס מישהו עם כסף? היו לכם הצעות בשנים האחרונות.

“ב-50 שנה האחרונות, מספר השנים שמכבי לא הפסידה כסף אפשר לספור אותן על כף יד אחת. אנחנו מממנים את המועדון הזה במשך הרבה מאוד שנים, אנחנו נמצאים שם כמעט 30 שנה בצורה רשמית מאז שהמועדון הוא חברה בע”מ ועוד כמה עשרות שנים מאז לפני כן, אנחנו מהמשפחה שלנו, בשנים שהיינו ספונסרים - בין עם זה בעילית ובין אם זה ברמה הפרטית. כמובן, גם משפחות אחרות, רקנאטי ושמעון (מזרחי), היו מממנות את זה עוד לפני כן.

"כל מיני קשקושים כאלה שאנחנו מרוויחים שם כסף ופייק ניוז שרץ במדיה החברתית בעיקר, זה פשוט לא מחובר למציאות, זה קשקוש מוחלט. הלוואי שהעסק הזה היה רווחי. אנחנו מועדון שאני מרגיש שהוא מועדון בריא, אני רוצה שמכבי ת"א לא תהיה תלויה בבעלים שלה, זה לא בהכרח תמיד ככה ולא תמיד מצליח, אבל אני חושב שכאוהד זה משהו שאתה צריך לרצות אותו. לדעתי כאוהד, אוקיי, בא מישהו עכשיו שם 20 מיליון ומחר קיבל קריזה, אני תלוי במצב רוח שלו שמחר הוא לא ישים ופתאום המועדון יקרוס.

“לגבי השותפים, קודם כל היה לנו בזמנו שותף - את רענן כץ וכשהוא היה האחוזים שהיו לנו במכבי הם כמו האחוזים שיש לנו כיום. אני יכול להגיד לך שכמות הכסף שהזרמנו אז ביחס להיום לא השתנתה גם כשהיה את רענן כץ. כשאמרתי שבחמש שנים ב-50 שנה האחרונות המועדון הזה לא הפסיד כסף, אז אני אגלה לכם סוד – זו הייתה אחת העונות. במקרה, באחת העונות שזכינו באליפות אירופה אז זו הייתה אחת העונות שלא הפסדנו בהן כסף דווקא כשהיה שותף אחר נוסף.

"זה לא בהכרח הפתרון. אם שואלים אותי האם זה טוב למכבי שיבוא מישהו שמוכן להשים 20-30 מיליון אירו כל שנה ולהשתוות לתקציב של ריאל מדריד ומוכן להתחייב על זה ב-15 שנים הקרובות, אז ברור שזה דבר טוב, אבל אני עוד לא נתקלתי בבן אדם כזה, אמרתי בעבר שמדי פעם פנו אלינו אנשים שרצו להיות שותפים במכבי ת"א עם כמה אחוזים בודדים בגלל ההילה והכיף, לא מהשיקול של לבוא ולהגדיל לנו את העוגה התקציבית”.

בזמנו היה את השם של ויזל שרץ כאפשרות ועוד כל מני.

”אני מכיר את הסיפור הזה, זה רץ ברשתות החברתיות. לא מכיר שישבנו בחדר עם מישהו בשולחן והוא שם הצעה ואמר ‘אני רוצה לקנות אתכם ולהוציא אתכם ומוכן לשים 15-20 מיליון אירו כל שנה בהתחייבות ל-10-15 שנים ולהשקיע בתשתיות פה, ולדאוג שכשאני אלך לא יישאר כלום, אלא שגם יהיה פה כוח אדם והון אנושי במשרד ושאנשים גם יידעו לייצר הכנסות’, אני לא מכיר דבר כזה”.

אמרת שמה שאתה עושה זה הרבה יורוליג וקשרים, אתה חושב שקבוצה ישראלית נוספת חוץ ממכבי ת”א תיכנס בעתיד הקרוב או הרחוק לחבורה הזאת?

”היורוליג בוחן קבוצות ומאפשר להן להיכנס באמצעות כמה פרמטרים. אחד זה השוק, האם זה שוק שמעניין את היורוליג להיכנס אליו. השני זה העקביות של המועדון והשלישי זה ההצלחה הספורטיבית. השניים הראשונים, באמת חלילה בלי לפגוע באף מועדון בארץ כי יש פה התקדמות בכדורסל, אוהדי כדורסל זה דבר חשוב ותשומת הלב של הרבה ילדים מופנית לדברים אחרים, אז זה אינטרס של כל הקבוצות שהכדורסל יגדל פה, אבל אף אחת מהקבוצות בארץ לא עומדת בפרמטרים של עקביות ושוק.

“בפרמטרים של הצלחה ספורטיבית, אפשר להצליח ביורוקאפ ולהיכנס ליורוליג. זה נשמע פשוט, אבל זה לא. זה הפרמטר שאתה יכול להיכנס דרכו באופן מיידי. הפועל ירושלים במשך כמה שנים שיחקה ביורוקאפ ולא הצליחה להיכנס דרך היורוקאפ, הם בחרו כמה שנים לא לשחק שם. הפועל ת”א משחקת שם בשנתיים האחרונות ובשנה שעברה לא הייתה רחוקה, והשנה בוא נראה".

גם היורוליג שינה פורמט השנה, איפה זה פוגש אותך ואיך זה משנה את זה עבורכם?

”אני לא אוהב שיח בדיעבד, אבל זו שאלה שאם תשאל אותי בהמשך העונה אולי אתבאס אם נהיה מקום שביעי-שמיני או שאשמח אם נהיה מקום תשיעי-עשירי או אשמח אם נהיה מקום חמישי, אבל כדי להיות רגע אובייקטיבי, אני חושב שהפליי-אין מוצר מצוין. תמיד משחקים שהם הכל או כלום ושעונה שלמה יכולה להיות מוכרעת על פיהם זה דבר שמוסיף לספורט ואני אוהב את זה. אם זה משרת אותנו או לא – אני חושב שזה פחות חשוב”.

הייתה פגישה של כמה קבוצות במינכן, אנחנו יודעים שבכלל אמורים לדון גם בנושא קבוצה מדובאי, ויצא לך להיות לאחרונה גם ביוון קצת, שם נצפית עם אנדרי ואטוטין. איפה עומד נושא הקבוצות הרוסיות והקבוצה מדובאי?

”במקרה ביוון הייתי במשהו אחר, היה ערב הוקרה לספאנוליס והזמינו אותנו, הייתי שם והיה מאוד מרגש. ואטוטין וצסק”א היו שם, הרבה קבוצות היו והרבה אגדות יורוליג. יש שיחות עם פיב”א, יש שיחות שאנחנו לוקחים חלק בהן ואני זוכה להיות חלק מהצוות שמדבר איתם. אני לא יכול להרחיב יותר מדי, זה אופי השיחות, יושבים בחדר מעט אנשים ומנסים למצוא פתרונות לכדורסל האירופי ואיפה אפשר לשפר אותו”.

אנחנו מדברים על הקבוצות הרוסיות, דובאי או גם וגם כשאתה מדבר על השיחות האלה?

”תראה, לגבי צסק”א אין יותר מדי על מה לדבר, זה לא תלוי בהם ולא בנו, זה תלוי במנהיגים, דובאי זה נושא שעלה לאחרונה, ציינתי שלושה פרמטרים והם נכנסים בהקשר של פרמטר של שוק, שמאוד מעניין את היורוליג להסתכל על האזור הזה של העולם, ואני חושב שיש עוד דרך לא קצרה עד ליום שתהיה קבוצה משם, לא חושב שזה לא אפשרי, זה אפשרי, אבל יש קצת דרך”.

וויצ’יץ’ מעורב שם בדובאי?

”מה פתאום”.

אפרופו ניקולה, כמה זה היה לך קשה שהוא בא פתאום ואומר ‘תשמע, אני עוזב’, ומצד שני יש לך את אבי אבן, אנחנו מדברים על שני אנשים שמאוד לויאליים למערכת, עושים את התפקיד שלהם עשרות שנים ובאהבה אפילו. אתה רואה אותו חוזר?

”ניקולה לדעתי לא יחזור למכבי, אבל Never say never. אני חושב שכשאתה יוצא מהלופ הזה ומתחיל לנשום קצת וליהנות מהחיים ולעשות דברים שאתה אוהב ובאותו ענף, בכדורסל, והוא נמצא שם, אז קצת קשה לחזור לטרפת הזאת, כי זו טרפת, אנחנו בבית משוגעים אחד גדול, כולנו, גם אתם נמצאים בזה קצת והשערות הלבנות שלי זה משם. לא יודע, אני מאוד אוהב את ניקולה, יש לי הערכה מאוד גדולה אליו, היה לי עצוב כשהוא עזב, בהחלט”.

כמה הדבר הזה בעצם משפיע בקיץ הזה כשזה סוג של עונת מעבר בתפקיד הזה? אבי נכנס לתוך הנעלים תוך כדי תנועה.

״ זה יותר כמו מרוץ שליחים שאבי קיבל את המקל מניקולה. אבי הוא 17 שנה במערכת, עבר לדעתי יותר תפקידים מניקולה, ניקולה היה אמנם שחקן, אבל הוא (אבי אבן) הספיק להיות מאמן, לעבוד במחלקת נוער, פיתוח שחקנים, היה עוזר מאמן של פיני (גרשון), אפילו של אפי (בירנבוים). זה היה טבעי ומאוד קל לו להיכנס לתפקיד".

נעבור לצד המקצועי, לעשור האחרון. איזה ציון אתה נותן למכבי ת"א? לכם כהנהלה? האם מבחינת ההישגים אתה מרוצה או חושב שלא הצלחתם ואיך אתה מגדיר את זה מבחינתך?

"שאלה קשה כי אני לא יכול לברוח מזה, אני לא יכול להתעלם. היו לנו בעשור האחרון כמה עונות רעות, אפילו רעות מאוד. אני חושב בעיקר על עונת 15/16 ו-16/17. אגב, ב-16/17 חלק מזה היה הקושי שלנו להתמודד או להבין למה אנחנו נכנסים בפורמט החדש אז אני הייתי מחלק את העשור הזה לשניים פחות או יותר, הייתי מחלק אותו אפילו לשלוש, תלוי מתי אתה מתחיל לספור את העשור. אם אנחנו מתחילים מ-2010 אז בין 2010 ל-2014 היה עשור טוב, הגענו לשני פיינל פורים ב-2011 וב-2014. היינו בטופ שמונה כמעט כל עונה שם, בין 2015 ל-2018 הייתי אומר שנים רעות ובין 2018 לעכשיו אני חושב שאנחנו בחמש שנים טובות ואפילו שנים טובות מאוד".

טובות מאוד?

"תראה, בוא נלך ללחם ולחמאה, לאליפות. אנחנו בשש השנים האחרונות חמש פעמים אלופים. זאת אומרת השנה הזו, אם אנחנו בעזרת השם נזכה באליפות, שש מתוך שבע פעמים נהיה אלופים. בקצב הזה ב-20 השנה הקרובות אנחנו 18 פעם מתוך 20 שנה, זאת אומרת אנחנו בקצב שמכבי תל אביב מאוד מרוצה ממנו בכל מה שקשור לאליפות המקומית. ביורוליג הגענו הגענו שלוש פעמים לפלייאוף בחמש השנים האחרונות. אז יגידו לי זה המלחמה והקבוצות הרוסיות, למרות שגם עם העניין של הרוסיות, תוריד את שתי הרוסיות שהיו אמורות להיות ואנחנו עדיין בטופ שמונה. לעשות את זה שלוש פעמים בהתחשב בפורמט הנוכחי זו עונה מוצלחת אם אתה מחבר את זה לאליפות באותה עונה, אז זו עונה מוצלחת מאוד".

מה מבחינתכם תהיה הצלחה העונה? תואר אחד שהוא פחות חשוב הלך לכם.

"שני התארים בזירה המקומית שזה גביע ואליפות ביחד עם טופ שמונה ומעלה כמובן. אני חושב שעונה מוצלחת צריכה להיות טופ שמונה עם התמודדות כמו שצריך, לא טופ שמונה עם ללכת הביתה. אבל באופן כללי, להיות בטופ שמונה ולהיות תחרותי - להיות אחת משמונה הקבוצות הכי טובות ביורוליג כשקבוצות כמו מילאנו לא נכנסות לטופ שמונה או אנדולו לא נכנסת ואתה מוקף בקבוצות כמו ריאל מדריד וברצלונה".

אבל אתה מסכים שאם לעשות משהו ביורוליג, יש לך תפר עכשיו של העונה הזו ואולי עונה אחר כך שאתה דיברת על המשכיות. יש לך פה המשכיות וגם שחקנים שמבחינת הגיל שלהם רובם בשיא. אתה עכשיו באיזשהו תפר כזה שזה עכשיו או לעולם לא.

"קשה להגיד אופק, אין לנו תוכניות לסגור את הקבוצה בעוד שנתיים".

לא ברמה הזו, אלא של סגל השחקנים, שלא תצטרכו לעשות בנייה מחדש.

"אני אחדד את מה שאת אומרת. בגדול, על פניו, יש לנו כרגע את התנאים להצליח להיות בטופ שמונה ומעלה. הסגל של השנה שעברה היה כמו שאמרת שלוש-ארבע דקות מרחק מפיינל פור, צירפנו גם שחקנים שאנחנו חושבים שהם מתאימים להם והם רצים כבר שנה שנייה ביחד, אז על פניו אלה התנאים הטובים להתחיל ויש שחקנים שכמו שאת אומרת חתומים לשנתיים הקרובות כמעט כולם אז על פניו כן, אבל החיים הם יותר מורכבים מזה ויש דברים דינמיים כמו פציעות לצערי, ויש אלמנט מאוד משמעותי שנקרא מזל וזה לא הכל ככה. את יודעת, עונה שעברה היינו חסרי מזל שלא הגענו לפיינל פור או שהיה לנו הרבה מזל שניצחנו כמה משחקים משום מקום אז תלוי איך אתה מסתכל על זה".

מה הסיכוי לפיינל פור, כשאתה מנתח את הקבוצות ורואה הרכבים?

"אני לא מסתכל על הדברים האלה במונחים האלה אף פעם כי מבחינתי, ואמיתי אני אומר לך וגם כל מי ששואל אותי במכבי - אני אומר משחק משחק, באמת, זו עונה כל כך ארוכה. אתה יכול להפסיד חמישה-שישה משחקים ברצף בשלב מסוים בעונה וזה נראה כמו סוף העולם, ואז אתה נותן חמישה-שישה משחקים שאתה מנצח ופתאום אתה נראה הכי גדול באירופה, ואז אתה מגיע לטופ שמונה ואתה מפסיד ואז כולם אומרים 'איך לא הגעת לפיינל פור?'".

עודד קטש ואתם, למדתם האחד את השני כבר?

"אנחנו מכירים אותו, לא היינו צריכים את העונה האחרונה בשביל להכיר אותו. עודד הוא בן בית ממש. הוא חבר אז אני מכיר אותו".

כי הייתה תחילת עונה קצת צולעת.

"אתה נורא שלילי היום, סתם, סתם אני צוחק".

ישב פה עודד בסוף עונה שעברה, שאלתי אותו אם הוא מרגיש מכביסט והוא אמר 'מה זה מכביסט? גם בהפועל ירושלים הייתי מכביסט. רציתי לנצח גם כשהייתי בהפועל ירושלים ובהפועל ת"א'. היום אתם מרגישים שהוא חלק מה-DNA של המועדון הזה?

"תראי, עודד הוא חד משמעית חלק מה-DNA. קודם כל הוא גדל ב-DNA הזה, באמת הוא איתנו מגיל מאוד מאוד צעיר. הוא שיחק אצלנו במכבי דרום, הוא באמת גדל במכבי. הוא היה הנסיך שלנו כשהוא שיחק בגיל צעיר בבוגרים אז מבלי שנצטרך אפילו לומר, ברור שיש לו את ה-DNA הזה ושהוא חלק מאיתנו.

"את יודעת, אנחנו היום בעידן פילוסופי שמטילים ספק בכל דבר בחיים שלנו היום ומה זה אומר, ואני חושב שעודד משקף את העמדה הזו של לא הכל שחור לבן. זאת אומרת, אל תשכחי שבסופו של דבר הוא גם מאמן ואני כולי תקווה שהוא יהיה פה לא חמש שנים אלא 10 שנים ושהוא יעשה כמו שאובראדוביץ' עשה במועדונים אחרים, אבל יום אחד הוא יכול למצוא את עצמו במצב שהוא צריך לחפש עבודה במקום אחר. אז גם אני, אם הייתי יושב בכיסא הזה במקומו, לא הייתי צועק ואומר 'אני מכביסט' ומראה לך שאני יושב עם תחתונים צהובים".

ואז הוא יגיע להפועל תל אביב ויגידו לו.

"כמו שעושים עכשיו לבעלים שלהם עם הפוסטים שהוא העלה בעבר. אנחנו בעידן שבו הארכיון זוכר הכל ולפעמים אתה צריך קצת להיזהר במה שאתה אומר".