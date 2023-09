ראול: הסרטון המיני? אין לי מה לומר על זה

בספרד דווח לאחרונה שראול התרחק מאימון ריאל מדריד בעתיד אחרי שהיה אמור לעבור לוויאריאל - מהלך שנפל בסופו של דבר. חלוץ העבר נותר מאמן ריאל מדריד קסטייה ובינתיים הוא צריך להתעסק לא רק בכדורגל, אלא גם בחשדות לפיהן שחקנים מקבוצות המילואים של המועדון היו מעורבים בהפצת סרטון מיני.

אחרי ה-2:2 של ריאל מדריד קסטייה בדרבי מול אתלטיקו ב', ראול נשאל גם על הפרשה ההיא ולא התלהב להתייחס לכך: "המועדון כבר הוציא הודעה בנושא, אין לי מה לומר מעבר לכך". כזכור, שלושה שחקנים מהקבוצה השלישית ושחקן נוסף מקבוצת המילואים, אותה מאמן ראול, חשודים בהפצת סרטון מיני של קטינה בת 16 והם אף נעצרו.

בינתיים, ריאל תנסה לשים את הפרשה הזו בצד ולחזור לראשות הליגה הספרדית כשתארח הערב (ראשון, 22:00, שידור חי בערוץ ONE) את סוסיאדד. ברצלונה עם יתרון נקודה בפסגה, אבל גם עם משחק עודף והבלאנקוס ינסו לרשום ניצחון חמישי ברציפות לפני שאוניון ברלין תבקר בסנטיאגו ברנבאו באמצע השבוע בליגת האלופות. המשחק, כמו כל כל משחקי הליגה הספרדית, ישודר בערוץ ONE למנויי yes ,HOT, סלקום TV ופרטנר TV.

"המועדון כבר הוציא הודעה בנושא" (רויטרס)

"קרב של שערים", הגדירו בעיתון 'אס' המדרידאי את המפגש בין ג'וד בלינגהאם לטאקה קובו - שני השחקנים שמעורבים בהכי הרבה שערים מתחילת העונה בספרד: האנגלי בשישה (חמישה שערים ובישול) והיפני בארבעה (שלושה שערים ובישול). בלינגהאם יפתח ככל הנראה מאחורי חוסלו ורודריגו כשההרכב של קרלו אנצ'לוטי סגור כמעט לחלוטין פרט לזהות המגן הימני. ההתלבטות היא בין דני קרבחאל ללוקאס ואסקס. דני סבאיוס נכלל בסגל, ממנו נעדרים טיבו קורטואה, אדר מיליטאו, פרלאן מנדי, ארדה גולר ו-ויניסיוס הפצועים.