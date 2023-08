רולקס: מיצוב מנצח דרך חסויות ספורט יוקרתיות

מעטים יודעים שהמייסדים של רולקס החלו את דרכם בלונדון אנגליה ב-1905, ורק ב-1919 הם העבירו את מרכז הפעילות שלהם לעיר ז'נבה בשווייץ.

כבר ב-1927 החברה לקחה חסות על שחיינית בריטית בשם מרצדס גליטצה שחצתה את התעלה האנגלית כאשר היא ענדה שעון רולקס מסוג OYSTER ובכך בעצם הפכה לשגרירה הספורטיבית הראשונה של המותג.

מאז ועד היום, זרמו מים רבים בתעלת למאנש, אך חברת רולקס לרגע לא הורידה את הרגל מהגז בכל הקשור לחסויות ושיתופי פעולה בעולם הספורט. יש רבים הרואים בה כחלוצה ופורצת הדרך בתמיכתה במצוינות ספורטיבית החל מהמאה ה-20 ועד היום.

כאמור, עיקר הפעילות שלה מחולקת כיום בחמישה ענפי ספורט יוקרתיים: טניס, גולף, רכיבות סוסים, מרוצי מכוניות ושייט יאכטות תחרותי. שיתופי הפעולה מתחילים ברמת המקרו מול טורניר או מרוץ שנתיים, כל הדרך לספורטאים/ות מצטיינים/ות ברמת המיקרו. השיוך פורט על ערכים של תשוקה לנצח, מחויבות לפרפקציוניזם התמדה ומצוינות.

רולקס והספורט הלבן, רוכבים יחדיו

השעון השווייצרי כבר נוכח בטורנירים המובילים של עולם הטניס מעל ל-40 שנה, כולל ארבעת טורנירי הגראנד סלאם: החל מאליפות אוסטרליה הפתוחה, הרולאן גארוס, אליפות ארה"ב הפתוחה, וכל הדרך לטורניר הדשא של ווימבלדון היוקרתי.

הלוגו של רולקס בווימבלדון. זווית צילום נהדרת שהפכה בזמנו את נדאל למלך (רויטרס)

הנוכחות בגראנד סלאם הגדול מכולם באי הבריטי, היא גורפת ברמה של מעטפת מרשימה, מהמגרש הירוק ועד למסך השידורים הישירים בטלוויזיה או בסטרימינג באונליין. העיסוק בחסויות הוא המשכי ותובעני, כאשר מי שצפה בטורניר 2023 בוודאי ראה את המותג מככב על שילוט שעוני מדידת הזמנים ולוח התוצאות.

מארגני הטורניר המלכותי חילקו השנה כספי זכייה בסכום גורף של 45 מיליון ליש”ט, כשמנגד מקורות ההכנסה שלהם הגיעו מ-3 אפיקים עיקריים: מכירת זכויות שידור, מכירת חסויות ומכירת כרטיסים.

בגמר קרלוס אלקראס ניצח את נובאק ג'וקוביץ', המשחק שודר ברחבי העולם ושבר שיאי צפייה גם ב-’BBC’ האנגלית וגם ברשת ‘ESPN’ האמריקאית. במשך 4 שעות ו-42 דקות, המותג של רולקס נצרב במוחם של עשרות מיליוני הצופים דרך השילוט סביב המגרש ובעיקר על לוח התוצאות.

קרלוס אלקרס. הנפה יחד עם השעון של רולקס (רויטרס)

אבל השיא מבחינת רולקס, היה בטקס הנפת הגביע המוזהב, כשהאלוף הספרדי בן ה-20 ענד שעון רולקס יוקרתי ונדיר מסוג DAYTONA. אלה רגעים בהם ההשקעה בספורטאי ובחסות הכללית של הטורניר, מתחברים יחדיו לרגע סינרגטי נדיר במובן התודעתי/תפיסתי.

תחום נוסף הוא רכיבות סוסים וכל התעשייה סביבן. אמנם זה תחום שפחות פופולרי במחוזותינו, אך במדינות כמו אנגליה, אוסטרליה וארה"ב תחרויות רכיבה מושכות אליהן קהל צופים נאמן ומובהק.

קהל המטרה העיקרי של רכיבות הסוסים מאופיין במעמד סוציואקונומי גבוה. אנשים עם "חולשה" למותגי יוקרה, אוהבי סטייל עם קבלות. שיתוף הפעולה של רולקס עם עולם רכיבת הסוסים נמשך כבר למעלה מ-60 שנה, והוא משרת נאמנה צורך לשייך למותג ערכים של מסורת ואלגנטיות.

גם ברכיבות הסוסים. רולקס בכל מקום (רויטרס)

טורנירים של רכיבות סוסים מתקיימים לאורך השנה בארה"ב ובערים מרכזיות באירופה. צרפת, איטליה, גרמניה והולנד הם רק חלק מהמדינות המארחות. מה שבטוח הוא שאין דרך "לברוח" מהמיתוג הדומיננטי של רולקס לאורכו ולרוחבו של מתחם הרכיבות ועמדות הקפיצה עם המשוכות, שהרוכבים המאומנים והסוסים נדרשים לדלג מעליהם בפרק זמן מינימלי.

מטייגר וודס ועד לפורמולה 1

הסכם החסות הראשוני של רולקס עם שחקן הגולף טייגר וודס נחתם כבר ב-1997 עבור סכום של שבעה מיליון דולר לחמש שנים. כשהספורטאי מעד בשערורייה ב-2009 הוכרז על פסק זמן עם המותג, אבל הקשר חודש בשנית ב-2011 ונמשך עד היום.

טייגר וודס. כפי שחשבתם, אי אפשר לפספס את רולקס גם כאן (רויטרס)

וודס הוא ללא ספק אחד הווינרים הגדולים והמוכשרים ביותר שצמחו בענף בשלושת העשורים האחרונים. על פי מגזין ‘FORBES’ האמריקאי, וודס הרוויח במשך עשור עד שנת 2012 כ-100 מיליון בשנה, כיום ההכנסה שלו "ירדה" במעט לאיזור ה-70 מיליון דולר לשנה ב-2022, כאשר סכום זה כולל את ההכנסה מהסכם החסות היוקרתי וארוך השנים מול רולקס.

במבט על הטורנירים בגולף, רולקס מאוד נוכחת ומחויבת ברמות הגבוהות ביותר עם הסכמי חסויות גרנדיוזים הכוללים את אליפות ה-PGA בארה"ב, אליפות ארה"ב הפתוחה, ה-RYDER CUP באירופה ועוד.

פורמולה 1 זוכה בשנים האחרונות לאהדה גוברת, גם בזכות נתוני הרייטינג המרשימים של הסדרה הממגנטת ב-NETFLIX. הספורט המוטורי מוסיף למותג אלמנטים של מהירות, ריגושים, תעוזה ואומץ. מאפיינים שאנשי עסקים בתחומים מסוימים כמו שוק ההון והנדל"ן ישמחו לאמץ ולשייך לעצמם.

אם תסתכלו היטב למעלה, תמצאו שוב את רולקס (רויטרס)

בשנת 2022 הוערך שוויו של המותג על ידי חברת המחקר של P SMITH ב-8.5 מיליארד דולר. רולקס הוא אחד המותגים המפורסמים והמוערכים ביותר בעולם השיווק. את דרכו לפודיום של עולם המותגים והערכות השווי הנלוות למעמד הזה, הוא חצב בעבודה קשה, בהתמדה ובביצוע מופתי בדיוק השווייצרי שלו.

אפשר לומר שהדבקות של רולקס בעולם חסויות הספורט היוקרתיות לאורך עשורים רבים השתלמה והוכיחה את עצמה. בפעם הבאה שתיצפו בהזנקה למרוץ הפורמולה 1 במונאקו, כנראה שכבר לא תפספסו את שעון הרולקס האנאלוגי במרכז ואת שני הלוגואים המוזהבים משני צדדיו. אז תיהנו מהמרוץ ו- GO GO GO !!!

אלון הוכדורף הוא מומחה לשיווק, מדיה ופרסום. בעברו היה חבר במועצת המנהלים של חברת הפרסום הבינלאומית סאצ"י & סאצ"י לונדון, אנגליה.