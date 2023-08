MJ הוא גם ה"מייקל ג'ורדן" של עולם העסקים

מייקל ג'פרי ג'ורדן (MJ), כדורסלן העבר האגדי, חגג בפברואר השנה את יום הולדתו ה-60 ברוב פאר והדר. כחלק מאירועי יום ההולדת, מייקל בחר לתרום $10 מיליון לצדקה לאירגון Make A Wish. התרומה הגדולה ביותר של אדם פרטי, מאז שהאירגון נוסד לפני 43 שנה. כך שיש בו גם צד רך, מוסתר עמוק מאחורי התדמית המעט בעייתית שלו.

רבות כבר דובר וסופר באשר למהלכים הקסומים שלו בליגת הכדורסל הטובה בעולם (ה-NBA) ובנבחרת החלומות של ארה"ב ב-1992. אך לא כולם מודעים לעוצמתה של האימפריה העסקית שבנה לאורך השנים. בהינתן מכירת מניות השליטה שלו בקבוצת שרלוט הורנטס ביוני השנה, הגיע הזמן להתעדכן על הנעשה בביזנס שלו ולקבל הצצה להיקף הממלכה.

עם שש טבעות אליפות מה-NBA ו-5 תארי MVP, שחקן הכדורסל הגדול בכל הזמנים הוא מגנט כספים אנושי מהלך ...או מרחף במקרה שלו. בשנות הקריירה הפעילות שלו ב-NBA מייקל צבר סך של 94 מיליון דולר, כאשר בעונת השיא שלו המשכורת שלו עמדה על $30 מיליון.

“הריקוד האחרון” מגיעה לערוץ ONE DOCO

גם ב-2023, שני עשורים אחרי שירד מהפרקט, כוכבו של המיתוס זוהר ברחבי תבל, וכשכל תנועה שלו זוכה לרייטינג ותעודה תקשורתית, אז אין פלא שחשבון הבנק שלו נוסק בהלימה. הכדורסלן שהחל את דרכו המקצוענית עם חוזה שחקן של שבעה מיליון דולר וחוזה נלווה של Nike בסך של 1.2 מיליון דולר ב-1984, ממשיך לנצח גם מחוץ לפרקט.

מסי, רונאלדו, לברון וטום בריידי מככבים ומתחרים ביניהם במלחמות האגו דרך הרשתות החברתיות. פלטפורמות בהן ניתן לכמת פופולריות 24/7. להבדיל מהם, MJ כמעט ואינו משקיע מאמצים ברשתות החברתיות. הוא עושה דברים בדרך שלו, שכן הוא לא אוהב את ההתעסקות הזאת, או במילים אחרות – עושה רק מה שבא לו. לעניין זה נזכיר כי הבת שלו העידה בעניין זה על אביה, כשציינה ש”אבא הוא מיזנטרופ במהותו ולכן נמנע מפעילות יזומה באינסטגרם ובפייסבוק”.

אחד מהמותגים החזקים ביותר בעולם הספורט (רויטרס)

מייקל ג'ורדן הוא המייקל ג'ורדן של עולם העסקים

על פי מקורות ב-ESPN מייקל מכר את חלקו בהורנטס על בסיס הערכת שווי של שלושה מיליארד דולר, כאשר באמתחתו נשארו מספר סימלי של מניות סנטימנטליות. עיסקה לא רעה בכלל, בהינתן שב-2010 רכש את השליטה "רק" ב-175 מיליון דולר.

הונו האישי הוערך, עוד טרום המכירה של ההורנטס, על ידי מגזין פורבס ב-2.2 מיליארד דולר. אם ג'יי מרוויח מעל 100 מיליון דולר בשנה משיתוף הפעולה שלו עם חברת Nike, המשקף את עסקת נעלי הספורט הגדולה בכל הזמנים.

הונו האישי הוערך, עוד טרום המכירה של ההורנטס, על ידי מגזין פורבס ב-2.2 מיליארד דולר. אם ג'יי מרוויח מעל 100 מיליון דולר בשנה משיתוף הפעולה שלו עם חברת Nike, המשקף את עסקת נעלי הספורט הגדולה בכל הזמנים.

הסדרה הדוקומנטרית ״מייקל ג׳ורדן - הריקוד האחרון״ זוכת פרס האמי לסדרת התעודה הטובה ביותר, בה נחשפו לראשונה תיעודים נדירים של הנעשה בשיקגו בולס, באותה עונה בלתי נשכחת בה הסתיימה השושלת המפוארת ביותר שידעה ליגת ה-NBA.

זוכת פרס האמי לסדרת התעודה הטובה ביותר (מתוך כרזת הסרט)

ההכנסה המצטברת שלו לאורך השנים מנותני חסות דוגמת Nike, מקדונלד'ס, קוקה-קולה ואחרים הוערכה ב-2020 על ידי מגזין ‘פורבס’ ב-1.7 מיליארד דולר, מה שהופך אותו ל"ספורטאי הלא-פעיל" העשיר ביותר בעולם.

כיום מייקל מעיד על עצמו שהוא מתמקד בעסקים שמסבים לו אושר והנאה, מה שכנראה מסביר למה בחר "להיפטר" מההורנטס אחרי 13 שנים מאתגרות. לאיש שמסמל יותר-מכל ווינריות לא קל לשאת את השיוך לקבוצה של לוזרים בעיניו, אשר מעולם לא זכו באליפות.

מייקל מושקע במותג יוקרתי של משקאות טקילה בשם צ'ינקורו. ב- 2017 נכנס כבעל מניות מיעוט במיאמי מרלינס, קבוצת בייסבול מהליגה הצפון אמריקאית. כמו כן, הוא בעל רשת מסעדות בשם קורנרסטון המפעילה מספר מסעדות תחת שם המותג ג'ורדן.

מייקל ממקסם את האושר הפנימי

כמצופה, מייקל חי את החיים הטובים. יש לו אוסף של עשרות רכבים, נכסי נדל"ן הכולל אחוזה בשיקגו העומדת למכירה ב-30 מיליון דולר, וכחובב גולף הוא אף רכש מגרש גולף יוקרתי. שהרי למה לשלם דמי מנוי לשחק במועדון גולף, אם אפשר "פשוט" לרכוש את המועדון כולו? להנאתו מייקל הוציא לאור 4 ספרים, והוא מושקע בקבוצה המשתתפת במירוצי הנאסקאר שנקראת 23XI, אותה כבר הוביל לזכיה מכובדת ב-4 מרוצים.

דמיינתם שהלוגו הזה יופיע על רכב? (רויטרס)

אגב, אם בנהנתנות ותחביבים עסקינן, אז בראיון למגזין הסיגרים Cigar Aficionado, מייקל העיד על עצמו כי הוא מעשן 6 סיגרים ביום. הסיגר הקובאני המועדף עליו נקרא partagas Lusitanias ומחירו 220 ש”ח ליחידה. משמע, בחישוב מתמטי פשוט, רק עלות הסיגרים השנתית שלו מסתכמת בקרוב לחצי מיליון ש”ח.

האיש שמעיד על עצמו כי הוא פספס יותר מ-9,000 זריקות לסל במשחקים רשמיים, הפסיד כ-300 משחקי ליגה, ונקרא 26 פעמים לקלוע את סל הניצחון והחמיץ, מאמין שבמספרים הלא זוהרים האלה טמון הסוד שלו להצלחה על המגרש. עם שווי הון אישי מצרפי של מעל ל-3.5 מיליארד דולר (אחרי מכירת ההורנטס) לא נותר לנו אלא להסכים איתו. הספורטאי הדגול שהשכיל להמיר את ההצלחה שלו על המגרש, כל הדרך להצלחה מסחררת בעולם העסקי. Well Played Michael...

