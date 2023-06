עונת 2022/23 של הליגה הספרדית סיפקה לנו שלל של רגעי קסם. אמנם הרגע הגדול של העונה הגיע כשברצולנה החזירה לעצמה את תואר האליפות לראשונה אחרי ארבע שנים, אך קיבלנו העונה מקבץ שערים שספק אם נראה כאלה שוב. זה הזמן שלכם, גולשי ONE, להכריע מה הוא שער השנה בעונה החולפת בלה ליגה. כל השערים, כמו כל משחקי הליגה הספרדית, שודרו בערוץ ONE למנויי HOT, מנויי yes, סלקום TV ופרטנר TV.

צפו ודרגו: עשרת שערי העונה בלה ליגה