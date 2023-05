על רקע הפרסומים על משבר: רכב חדש לג'ורג'ינה

אין ספק כי החיים של כריסטיאנו רונאלדו ובת זוגו ג’ורג’ינה רודריגז הם חיים מלאי מותרות. את הבתים, החופשות והרכבים של הכדורגלן ניתן לראות ברשתות החברתיות שלו (האדם הנעקב ביותר בעולם באינסטגרם) , כאשר במקביל ניתן לראות את כל עולמה של ג’ורג’ינה בסדרה שלה בנטפליקס 'I'm Georgina' שנכנסה בינתיים כבר לעונתה השניה.

אם כבר מדברים על הסדרה של ג’ורג’ינה, נציין כי האחרונה נצפתה בה עם רכב אקסלוסיבי, כאשר היא הפכה לבעלים הספרדייה הראשונה שלה, וכנראה גם אחת מהבעלים הראשונים בעולם.

הרכב המדובר הוא Smart #1 SUV מבית המותג של Mercedes Benz. אין מדובר ברכב היקר ביותר של שני הזוג, עם מחיר של 40 אלף אירו “בלבד”, אך כבר הבנתם לבד שמדובר במשהו מיוחד.

גרסת ההשקה של הרכב כוללת 1,000 יחידות בלבד בכל אירופה, כאשר מדובר ברכב 100% חשמלי עם טווח של 440 ק”מ. זמן ההטענה, אם אתם שואלים, עומד על חצי שעה בלבד (צפו ברכב בווידאו המצורף בפוסט).

הרכב כולל גלגלים מעוצבים וכן גג פנורמי אשר מאפשר לראות כל העת את החלק הפנימי שלו. בתוך אותו חלק פנימי יש ריפודי עור המדמם את הדגל המשובץ בשחור לבן, המזוהה כל כך עם עולם מירוצי הרכב.

אם ניזכר בעבר של בני הזוג הסופר המתוקשרים, ניזכר כי השניים אוהבים לפנק אחד את השני ברכב יוקרה. רק בחג המולד האחרון ג’ורג’ינה הפתיע את בן זוגה ב-Rolls Royce Dawn 2022 בשווי 300 אלף אירו, למרות שלפני מספר חודשים היא אמרה שהיא לא תרכוש יותר לכריסטיאנו יותר רכבים לימי ההולדת שלו משום שמדובר במתנה “שאינה מקורית”.

לאחרונה השניים נאלצים להתמודד עם לא מעט שמועות על טיב היחסים ביניהם, זאת לאחר שפורסם כי כריסטיאנו לא מרוצה מהתנהלותה בעקבות הסדרה שלה, ועל כך שהיא מבזבזת כספים רבים בקניות בריאד.

בכדי להתמודד עם השמועות, CR7 פרסם תמונה רומנטית שלו ושל אם ילדיו בחשבון הרשמי שלו באינסטגרם. במקביל הוא גם הכחיש את השמועות, וסיפר כי בת זוגו תמכה בו לאורך כל הקריירה שלו.

גם המשפיענית בת ה-29 הגיבה על השמועות על היחסים עם בן זוגה כאשר פרסמה חלק מתוך שיר של רומיאו סנטוס שיצא ב-2014: “קנאים ממציאים שמועות, הן מתפשטות, והאידיוטים מאמינים להן”.

גם היא, בדומה לבן זוגה, הכחישה שיש בעיות ביחסים שלהם, ונראה שהשניים פשוט לא יכלו להתעלם מהפרסומים שרק הלכו והתגברו. מכל מקום, נראה שעם רכבים לעולם לא תהיה להם שום בעיה.

