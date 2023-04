ברוקס שפגע באזור רגיש של לברון: אני לא מדבר

LeBron vs Dillon Brooks tonight:

25 PTS 7 PTS

9 REB 2 REB

5 AST 0 AST

1 STL 1 STL

1 BLK 0 BLK

10-20 FG% 3-13 FG%

THIS IS WHAT HAPPENS WHEN YOU POKE THE BEAR. pic.twitter.com/SR4MhNTnOz