שפיונטק: לא נואמת טוב, מזמן לא זכיתי בטורניר

Iga Swiatek drops 28 games en route to the #RG20 title.

d. [15] Vondrousova, 61 62

d. Hsieh, 61 64

d. Bouchard, 63 62

d. [1] Halep, 61 62

d. Trevisan, 63 61

d. Podoroska, 62 61

d.[4] Kenin, 64 61

Fewest games lost en route to a RG title since Graf's 20 in 1988.