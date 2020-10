זה לא נפסק: 3 שחקני חימקי מוסקבה נדבקו בקורונה

?? ?????? ???????? ???????????? ???????? ??????? ? ???? ?????? «??????» ???? ???????? ???????-????????????? ?????????? ????? ??? (Covid-19) ? ??????? @janis_timma, ??????? ???????? ? @Jmickey_02 / Timma, Voronov and Mickey were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/QPkkmwRLdo