סוכנו של בייל: מה שריאל עשתה לו זו בושה

"מה שהם עשו לבייל זו בושה. הם לא עמדו לצידו מול הקהל שקרא נגדו. אני זוכר את הגול שלו מול ברצלונה בגביע, את המספרת מול ליברפול, נראה שהם שכחו את זה. אני בטוח שהגיע לו יחס אחר במועדון. אני לא רוצה שהוא יחזור לריאל מדריד" סוכנו של גארת' בייל נגד הבלאנקוס. מה דעתכם? #בסטורי

