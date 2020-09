גאה לחתום לשנתיים בPSV להגשים חלומות אפשר גם בשלב מאוחר של הקריירה אם עובדים מספיק קשה ומאמינים הלכתי עם הלב והאתגר המקצועי לקבוצה שאני חושב שמאמינה בי וביכולות שלי ומתאימה לסגנון המשחק שלי עכשיו התפקיד שלי זה להחזיר על המגרש ולהצדיק את האמון שנותנים בי אני רוצה להודות לסוכנים שלי רונן וגלעד קצב על העבודה המשותפת לאורך שנים תודה למועדון PSV ולמאמן רוג’ר שמידט שגרמו לכל הדבר הזה לקרות ! עכשיו נגמרו התודות מתחילים לעבוד

