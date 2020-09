רשמי: זהבי השתחרר מהחוזה בסין, ימריא להולנד

היום עזבתי את גוואנגזו רפ המועדון בו הייתי ב4 שנים האחרונות אני רוצה להגיד תודה לכולם לשחקנים הצוות המקצועי ההנהלה הבעלים וכל מי שהכרתי והיה שותף ל4 שנים המדהימות האלה תודה לך סין תודה על הכל על כל חוויה הכי קטנה על הזכות להכיר את התרבות המדהימה תודה על הזמן איכות שזכיתי לחוות עם המשפחה שלי תודה על ההערכה הגדולה שקיבלתי לאורך השנים בכל מקום שנחתתי אני בטוח שעוד ניפגש בהמשך הדרך מאחל לקבוצה שלי הצלחה בהמשך הדרך בלעדיי ושוב תודה על הכל Thank you China You will always be in my heart ??

