שי זהבי: הטראומה תשאר, הבושה לנו ולמשטרה

בואו נשים את הדברים על השולחן.. מסיבה ענקית לא היתה פה, הפרה בוטה של הנחיות משרד הבריאות לא היתה פה, זמר ממש לא היה פה. מה שהיה פה זה משפחה ילדים וחברים אנשים שניסו בסך הכל להנות מהרגע, להנות אחד מהשני. זה יפה שכל אחד ממציא וזורק דברים אבל המציאות היא שונה. המציאות היא שאני גרה בבית בסביון כבר חודשיים עוד לפני שערן חזר לארץ, בבית הזה לפנינו היו שני גברים שעשו מסיבות בתשלום ולשכנים כנראה יש טראומה ובצק. מאז שנכנסתי לבית אני מקבלת באהבה גדולה בכל יום שוטר אחר שמגיע אליי וטוען שיש תלונות על רעש חריג, לרוב הרעש החריג זה הילדים שלי שמשחקים בבריכה ובחצר. בתגובה לכך אני מתנצלת בפני השוטר ואומרת לו שאנסה שיהיו קצת יותר בשקט אבל בואו זה ילדים. לרוב מזמינה את השוטרים לשתות משהו או לקחת לדרך עוגה, זאת עבודתם ואני מבינה גם אותם, יש תלונה והם חייבים להגיע. אנחנו אנשים שאוהבים מוזיקה בבית אם זה בבוקר או בכל שעה אחרת זוהי דרך חיינו - לשמוח ולאהוב, וכן המוזיקה היא בגבול הטעם הטוב!! ובעוצמה סבירה לחלוטין! אולי השכנה פשוט לא אוהבת מזרחית? אין ספק שצריך להתחשב בשכנים אבל יש גבול - חיה ותן לחיות! אתמול עלו מים עד נפש אחרי חודשיים של קריאות חוזרות של המשטרה אלינו הגיע שוטר חדש שלא מכיר את ההיסטוריה שלנו עם השכנים והוא בא במטרה לעצור את ערן, בעצם סליחה הוא בא במטרה לעצור את ערן זהבי. דפק בדלת וביקש רק אותו!!! וערן יצא. את השתלשלות העניינים אתם כבר יודעים - בושה לנו ובושה למשטרה. אירוע לא נעים ולא מכבד את אף אחד מהצדדים . למה השוטר הגיע נחוש אתם אומרים? השכנות כמובן התקשרו להתלונן ... כרגיל... זה היה לנו ברור שזה יקרה, והמשטרה לא הגיעה, כנראה הם כבר יודעים שככל הנראה הרעש אינו חריג , אבל השכנות לא ויתרו וכיאה למי שמחוברות לראש המועצה הן הרימו לו טלפון והוא מיד חייג למשטרה שיבואו לעצור את ערן זהבי, אגב הוא גם ליווה אותם באוטו הפרטי שלו אלינו הביתה בשביל לראות את ההצגה הכי טובה בעיר ולתת לעצמו טפיחה על השכם, הוא גם זרק כמה משפטים כמו יאללה שיקחו אותו מפה וזהו. הבן אדם מעולם לא פגש אותנו, לא מכיר אותנו אבל כבר רוצה שנלך מפה. הסטיגמות על כדורגלנים כנראה חוגגות ... לא מאחלת לאף אדם נורמטיבי מפורסם או לא מפורסם שיהיה במצב שהשוטר תופס אותו בבית שלו בחוזקה ומעיף אותו ממקום למקום שהבת שלו תלוי לו על הרגל ובוכה בכי היסטרי. רגעים קשים. אנחנו בבית, הכל בסדר, הטראומה כנראה עדיין תישאר פה קצת גם לנו וגם לילדים אבל מה נשאר לנו לעשות אם לא לאהוב אחד את השני ולאחל לכל עם ישראל בריאות ושנה טובה.

