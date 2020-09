צ'יבוטה: אף אחד לא בא לעזרתם של מיכה ואצילי

לאחר הסערה שקרתה במכבי תל אביב בעקבות הפרשה של עומר ואצילי ודור מיכה שגרמה להם לעזוב את הקבוצה, כשהאחרון נפרד בפוסט באינסטגרם שלו מהקבוצה רק אמש (חמישי), חברו לקבוצה לשעבר שגדל איתו במחלקת הנוער, מאוויס צ’יבוטה שכיום משחק בלודוגורץ, יצא במתקפה ביקורתית חריפה כנגד התנהלותה של מכבי בנוגע לצמד השחקנים, ולא חסך במילים.

“מה שכואב הכי הרבה זה לראות כיצד אנחנו נשפטים על ידי אנשים שאנחנו סומכים עליהם ועל ידי חברות שלהן נתנו את חיינו”, כתב צ’יבוטה בחשבון האינסטגרם שלו. “החיים לא הוגנים. אלוהים מנהל את החיים והוא היחיד שיכול להתערב בחיים של בן אדם. לכל אחד מאיתנו יש עבודה ומעמד חברתי מסוים, אבל כולם רוצים לקבל החלטות על חשבון הצדק, המשטרה והחברה”.

