יונתן כהן: מקווה שדרכינו עוד יצטלבו בהמשך

אני רוצה להודות לשני חברים שליוו אותי מהיום שעליתי לקבוצת הבוגרים, עזרו לי להתאקלם בחדר ההלבשה ועזרו לי להתקדם מקצועית עם המון תמיכה ופרגון. על המון רגעים שלא נשכח, משחקים שיכנסו לספרי ההיסטוריה של המועדון,תארים ושיאים ועוד המון חוויות אישיות שנאספו לאורך הדרך. מאחל לכם המון בהצלחה בדרככם החדשה ומקווה שדרכינו עוד יצטלבו בהמשך הדרך

A post shared by Yonatan Cohen (@yonatancohen) on Sep 4, 2020 at 2:02am PDT