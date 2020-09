מיכה נפרד: תודה על החוויות, לצערי זו המציאות

מעולם לא חשבתי שאצטרך לכתוב פוסט פרידה ממכבי, מהבית שלי, המשפחה שלי והמקום בו גדלתי מגיל 8. אבל לצערי זאת המציאות וזה הזמן להמשיך הלאה. אז בראש ובראשונה, אני רוצה להודות למועדון היקר הזה שהעניק לי המון במשך כל כך הרבה שנים ושבזכותו הגשמתי את כל החלומות שלי והרבה יותר מזה. תקופה שבה זכיתי ב5 אליפויות, 3 גביעי טוטו, גביע מדינה, אלוף האלופים, המון רגעים מדהימים באירופה כולל העפלה לשלב הבתים של ליגת האלופות ועוד אינספור חוויות ורגעים מרגשים. תודה ענקית גם לכל השחקנים ששיחקתי איתם במשך השנים. זכיתי להכיר אנשים מדהימים ואחים לכל החיים. לא יכולתי לבחור אנשים אחרים לעבור איתם את המסע המטורף הזה. ותודה אחרונה וגדולה, לכם קהל יקר על שהענקתם לי כל כך הרבה אהבה מהרגע הראשון שעליתי לבוגרים ועד ליום האחרון. תמיד הייתם לצידי בכל מצב וגם ברגעים הקשים אף פעם לא נתתם לי להרגיש לבד. תודה על כל האושר שגרמתם לי ולמשפחה שלי. אנחנו לא נשכח לכם את זה לעולם. אתם בלב שלי לכל החיים בתמונה: ילד בגיל 10 שרק חולם ללבוש את מדי הקבוצה הבוגרת ו17 שנה מאוחר יותר מגשים את חלום הילדות ועם תואר שחקן העונה של הליגה.

