"אני מאושר שהפוליטיקה יישרה קו עם הספורט"

Abu Dhabi 2017 זה תמיד היה מסובך להגיע למקום הכל כך מיוחד הזה.. תחקירים בטחוניים, אבטחה, דגל ישראל שהוסר מחליפות התחרות שלנו, המנון התקווה שמנעו מאיתנו לשמוע אותו על הפודיום ונאלצנו לשיר אותו לבד כל המשלחת הישראלית. משמח אותי לדעת שעכשיו הדברים האלה הולכים להשתנות #abudhabi

