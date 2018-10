אחרי חוות התבלינים, חופי הים, ניו ואמסטרדם, שיר שבה לירושלים 03.10.18 את זה שמשרד התיירות לקח את שיר אלמליח כפרזנטורית לקידום תיירים בישראל, כולנו כבר יודעים... היא ביקרה בחוות תבלינים, הייתה בחופי ים עם ביקינים קטנטנים ואפילו הייתה מרוחה על כמה אוטובוסים מעבר לים, אז לאור ההצלחה היא חוזרת לקמפיין נוסף, הפעם עטופה בעיר הקודש - ירושלים. אגב, למקרה שתהיתם, המספרים מדברים בעד עצמם. הישג החשיפות לקמפיין מצטרף למהלך החדשנות, הרבה בזכות התקציב הגבוה שקיבל השנה - 445 מיליון שקל! חוזרת לשורשים... (אינסטגרם) באירופה כבר נחשפו הנתונים... מעל 200 מיליון משתמשים לקמפיין ולסרטונים של שיר והתיירות בשיאה... קבלו אותה! גם בחופי הים היא הייתה... (אינסטגרם) ועל אוטובוסים בחו"ל (אינסטגרם) אבל תכלס, אין כמו לחזור לשורשים (אלכס ליפשיץ) אנחנו בעד (אינסטגרם) View this post on Instagram A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Sep 29, 2018 at 5:50am PDT

