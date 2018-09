נטע אלחמיסטר עושה לנו הרבה כבוד מעבר לים... 28.09.18 נטע אלחמיסטר עושה לנו הרבה כבוד מעבר לים, ככה זה כשהיא מצטלמת למעצב העל ז’אן פול גוטייה!!! כוכבת על חלל! (אינסטגרם) זאת בהחלט הייתה השנה של נטע כמו שאתם יודעים. מקמפיינים לוהטים לאורחת הכבוד בתצוגת האופנה של טומי הילפיגר, כמה תמונות עם ניימאר הגדול ועכשיו היא גם מצטלמת לכבוד ז’אן פול גוטייה, אחרי שהייתה אורחת הכבוד שלו. גם ז'אן פול גוטייה נכבש בקסמיה הסינדרלה של 2018 (אינסטגרם) אלחמיסטר היא בהחלט הסינדרלה של שנת 2018 ואנחנו נזכיר לכם שזה בין כל שאר הדברים שהיא עושה מאחורי הקלעים וגם מקדמת את עסק בגדי הים שלה, אך עם כל הכבוד להישגי העבר, זה כבר לגמרי ליגת האלופות. כבשה כל פסגה אפשרית (אינסטגרם) נטע אלחמיסטר (אינסטגרם) View this post on Instagram OUTFIT @orseund_iris . A post shared by Neta Alchimister (@neta_alchimister) on Sep 7, 2018 at 9:01am PDT

