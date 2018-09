דני אלבס בבגדי נשים! הסרטון שמשגע את הרשת!!! צפו!!! 27.09.18 גם המדור מכיר את דני אלבס בתור דני שובבני הגדול... אבל הוידאו שפרסם השחקן כבר היה צעד אחד רחוק מדי, חובה לציין שהוא בסך הכל עשה חיקוי של הצמודה שלו הדוגמנית בשבוע האופנה שמתקיים.... עשה ונכנס לנעליה תרתי משמע!!!! הבחור הצגה... (אינסטגרם) אז איך זה לראות את אחד משחקני הכדורגל הגדולים והמצליחים בעולם צועד על עקבים? לחצו play, יש לנו תחושה שלכריסטיאנו רונאלדו זה לא היה קורה..… דני אלבס מתכונן לשבוע האופנה הסרטון ריסק את האינסטגרם ורשם 3 מיליון צפיות תוך פחות מיממה. אגב, החברים מעולם הכדורגל לא נשארו אדישים ומיהרו להגיב... מקאקה ועד דייויד בקהאם… View this post on Instagram “Tamo activo” #GoodCrazyMood?? foto by @neskokevin A post shared by DanialvesD2 My Twitter (@danialves) on Sep 27, 2018 at 3:12pm PDT דני שובבני (אינסטגרם) אף פעם לא משעמם בגזרה שלו (אינסטגרם)

