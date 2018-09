ראיקוביץ' ואשתו הטרייה חגגו תואר ראשון...

Pre godinu dana kada si osvojio ovaj kup popeo si se na tribinu da bi me poljubio! Ove godine je tvoja luda zena preskocila ogradu i utrcala na teren da te poljubi !!!! Volim te sampione !!!! ?????? ?????? @rajkovicpredrag ??

A post shared by Ana Rajkovi? (@rajkovic__ana) on Sep 26, 2018 at 1:58pm PDT