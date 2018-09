Feliç Diada de Catalunya! Des de la distància, molt orgullós de tots els que lluiteu pels nostres drets. Tant dels que avui sou al carrer com dels que no hi podeu ser. Visca Catalunya! #llibertatpresospolítics ?? Feliz Diada de Cataluña. Desde la distancia, muy orgulloso de todos los que lucháis por nuestros derechos. Tanto de los que hoy estáis en la calle como de los que no podéis estar. #libertadpresospolíticos ?? Happy Catalan National Day! From afar, I'm proud of all those fighting for our rights. Of those who have taken to the streets today and those who are unable to make it. Long live Catalonia! #freedomforcatalanpoliticalprisoners ??

