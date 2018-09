קרלו אנצ'לוטי רכש סוס מרוץ ב-75,000 יורו! 23.09.18 בדומה לעוד מאמנים כמו למשל אלכס פרגוסון, גם מאמן נאפולי קרלו אנצ’לוטי האיטלקי הוא חובב סוסים מושבע ואוהב מאוד מרוצי סוסים… לאחרונה רכש אלוף אירופה לשעבר עם מילאן וריאל מדריד סוסה גזעית למרוצים בלא פחות מ-75,000 יורו! חובב סוסים... (טוויטר) לפני מספר חודשים רכש המאמן האיטלקי סוס בן שנתיים עבור 58,000 יורו ובחודש יוני הוא ראה אותו מנצח במרוץ הלונגצ’אמפ היוקרתי בצרפת… Some great news to end the day: Il Pittore, a winner at Longchamps. Bravo! pic.twitter.com/4mkhy7qWMu — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) June 14, 2018 Great work from the team today for an important victory. Now our concentration is on the Champions League. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/lOM6HRPtUX — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) September 15, 2018 It’s great to meet up with good friends who traverse time with you. pic.twitter.com/brqXjZfPC3 — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) August 19, 2018

