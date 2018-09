תתכוננו: איציק זוהר הולך לככב בקמפיין חדש 23.09.18 בזמן שאתם לקחתם פטיש ומסמר ובניתם סוכה עם שלומית לכבוד החג הבא עלינו לטובה, איציק זוהר בישל לכם קמפיין חדש בכיכובו... הוא סירב לתת את תגובתו אבל לגליצים יש לא מעט ציפורים שלוחשות… כמה ציפורים לחשו לנו שמדובר בקמפיין למוצרי טיפוח לגברים… מעבר לזה אסור לנו לספר יותר, אבל איציק זוהר הולך לחייך בסוכות. חיי הזוהר... (אינסטגרם) זה לק הקמפיין הראשון שלו, כזכור הוא דיגמן בעבר בגדי גברים ועכשיו מדובר בקמפיין נוסף שמעלה את איציק על הגל… ככה הם חיי הזוהר. לאורה מפרגנת... (אינסטגרם) מה הצעד הבא? (אינסטגרם) כבר מתכנן אותו... (אינסטגרם) בהצלחה! (אינסטגרם) View this post on Instagram סוף סוף קצת שמש מים ושמיים שבת שלום חברים שלי ?? A post shared by איציק זוהר (@itzik_zohar_) on Jul 27, 2018 at 9:45am PDT

