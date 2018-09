ויקטוריה ודייויד מצפים לילד החמישי שלהם!!! 23.09.18 אמנם דייויד בקהאם כבר בן 43 ואשתו ויקטוריה כבר חגגה 44 באפריל, אבל זה לא מונע מהשניים לצפות ולחכות לילד החמישי שלהם!!! רק בשבוע שעבר ויקטוריה חגגה עשור למותג האופנה שלה, והיום מדווחים בבריטניה שהשניים מצפים לילד חמישי, כך פורסם במגזינים "Ok! Magazine" ו-"Closer Weekly". המשפחה מתרחבת... (אינסטגרם) לשניים יש כבר שלושה בנים, ברוקלין, רומאו וקרוז, ובת אחת שהיא הנסיכה של דייויד – הארפר… הילד החמישי שלהם צפוי להיוולד בחודש מרץ לפי הדיווחים, כאשר חודש לאחר מכן ויקטוריה תחגוג 45 אביבים… David and Victoria Beckham Are Reportedly Expecting Baby No. 5: 'They Both Feel Blessed' https://t.co/ubUCJK6a1W pic.twitter.com/4XJXbsAf5L — Closer Weekly (@closerweekly) September 20, 2018 הזוג המלכותי מצפה... (אינסטגרם) ומה הילדים חושבים? (אינסטגרם) מזל טוב דייויד! (אינסטגרם) יהיה יפה כמו אבא? (אינסטגרם)

