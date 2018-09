אחרי לוח השנה, טל טלמון עם קעקוע נועז במיוחד...

אחרי לוח השנה המדובר, טל טלמון, האקסית של ג’ורדי קרויף, חוזרת שוב... והפעם היא מציגה קעקוע חדש ולא משאירה הרבה מקום לדמיון...

רק לפני שבוע היא היממה את כל הגולשים שלה כשפרסמה תמונה נועזת, סמל לירידה שלה במשקל וההצלחה שלה אצל שר פיטנס... הפעם היא מצטיידת בבגד ים ומקעקעת את הירך בכיתוב הבא – living my life in my head.

נועזת כהרגלה... (אינסטגרם)

ובתרגום לעברית - חיה את חיי בראש שלי. מעניין מה האקס ג’ורדי שמאמן כיום בסין חושב..

אנחנו כבר לא מופתעים... (אינסטגרם)