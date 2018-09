הטופ מודל ממשיכה בקמפיין למשרד התיירות והגיעה לטיימס סקוור! 20.09.18 שיר אלמליח עושה לנו שוב הרבה כבוד והפעם היא הגיעה לטיימס סקוור בניו יורק, אחרי שכבשה את אמסטרדם וברלין, וכעת היא בארצות הברית! והכל בזכות הקמפיין הענק למשרד התיירות… אז למי שלא היה על כדור הארץ בשנה האחרונה, שיר אלמליח נבחרה לעודד תיירות בישראל והיא מציגה בסרטון חושפני ונדיר את חופי הים בארץ, חיי הלילה ומקומות הבילויים השווים, כשבחלק מהם היא בבגד ים קטנטן, מה שעושה חשק להמון תיירים לבוא לבקר ולידיעתכם המספר עלה ב-19%. התיירת שיר אלמליח... (אינסטגרם) אז הקמפיין הענק לא נגמר כאן בישראל, והיא מרוחה על שלטי חוצות ואוטובוסים בכל רחבי העולם… גאווה כחולה לבנה! מי זוכר את הימים שלה אחרי אלרואי כהן?!? לא עושה לכם חשק להגיע לישראל? (אינסטגרם) שכחה מזמן את אלרואי (אינסטגרם) מה היעד הבא? (אינסטגרם) גם לאמסטרדם היא הגיעה... (אינסטגרם) ואפילו לברלין!(אינסטגרם) View this post on Instagram Live from NYC ?? @israel_ministry_of_tourism A post shared by Shir Elmaliach (@shirelmaliach) on Sep 13, 2018 at 7:35am PDT

